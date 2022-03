LIVE: Kan flink gewijzigd Standard rampseizoen nog wat opfleuren bij Kortrijk?

35' eerste helft, minuut 35. Mehssatou besluit voorlangs. Mehssatou krijgt wat ruimte voor de zestien en waagt zijn kans met een lage knal. Geen onaardige poging, Henkinet ziet het schot voorlangs gaan. . Mehssatou besluit voorlangs Mehssatou krijgt wat ruimte voor de zestien en waagt zijn kans met een lage knal. Geen onaardige poging, Henkinet ziet het schot voorlangs gaan.

32' eerste helft, minuut 32. Moreno blijft voor de aanvallende impulsen zorgen bij Kortrijk. Hij kan zich doorzetten op rechts en brengt de bal goed voor doel. Cimirot is bij de pinken en keilt de voorzet weg.

27' eerste helft, minuut 27. Moreno haalt uit. Zowaar een schot op doel van Kortrijk. Moreno probeert het vanaf de hoek van de zestien. Geen onaardige poging, maar ook niet gekadreerd.

24' eerste helft, minuut 24. Geen academisch voetbal. Het doet soms pijn aan de ogen wat beide ploegen op de mat leggen. Een slechte pass gaat zomaar plompverloren over de zijlijn. De goede combinaties zijn op één hand te tellen.

19' eerste helft, minuut 19. Veel felle duels, veel overtredingen, veel spelonderbrekingen. Het is voorlopig een beetje armoe troef in het Guldensporenstadion. Na 20 minuten is het nog steeds wachten op de eerste bal tussen de palen.

14' Radovanovic op de paal. Radovanovic glijdt een vrije trap tegen de paal, maar hij was sowieso net iets te snel vertrokken. Buitenspel dus. Kortrijk wel voor eerst eens dreigend in deze openingsfase, al was het dan op een stilstaande fase. . eerste helft, minuut 14.

13' Gele kaart voor Abdoul Tapsoba van Standard tijdens eerste helft, minuut 13 Abdoul Tapsoba Standard

13' eerste helft, minuut 13. Geel voor Tapsoba. Na slordig balverlies bij Standard moet Tapsoba aan de noodrem trekken bij Mbayo. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

10' eerste helft, minuut 10. Dramatische afwerking. Cafaro snoept Kortrijk op het middenveld de bal af en kan plots alleen op doel afgaan. Een kans lijkt in de maak, maar Cafaro mist zijn schot compleet en mikt vanaf de rand van de zestien meters naast. Het scoreprobleem van Standard kon niet beter geïllustreerd worden.

9' eerste helft, minuut 9. Slap schot Emond. Bastien legt af voor Emond. Die haalt uit vanaf de rand van de zestien, maar zijn schot mist kracht en gaat naast. Bovendien zat Ilic in de goede hoek.

7' eerste helft, minuut 7. Cafaro maakt het Kortrijk lastig met een knappe actie en legt goed breed voor Dewaele. Die probeert het van net buiten de zestien. Zijn schot wijkt af, de daaropvolgende hoekschop levert niks op.

2' eerste helft, minuut 2. De wedstrijd ligt al meteen even stil. Kadri landt met zijn voet ongelukkig op de enkel van Emond. Die gaat neer en kronkelt van de pijn. De medische staf van Standard moet uitrukken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers in La Louvière fluit Erik Lambrechts de wedstrijd in Kortrijk op gang. Kan Standard er de volle buit pakken of wordt het een terugkeer in mineur voor Luka Elsner?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:51 vooraf, 15 uur 51. Standard nog niet zeker van behoud. Het is bijna niet te geloven, maar met nog 3 wedstrijden te gaan is Standard nog niet zeker van het behoud. Als het vandaag in Kortrijk een punt pakt, kan het die zorgen alvast van zich afschudden.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Standard weer onderuit in Guldensporenstadion? Kortrijk mikt op een derde thuiszege op een rij tegen Standard. Vorig seizoen bracht Dewaele Kortrijk al in de tweede minuut op voorsprong en nog voor de rust verdubbelde Makarenko de voorsprong. De aansluitingstreffer van Lestienne kwam te laat voor Standard. Het seizoen voordien hield KVK de punten ook in het Guldensporenstadion met een 3-1-zege.



15:34 vooraf, 15 uur 34. Kortrijk in vrije val. Kortrijk is aan een dramatisch 2022 bezig. De ploeg van Karim Belhocine kon dit jaar in 11 duels nog maar één keer winnen, in de derby tegen Zulte Waregem. De overige 10 wedstrijden leverden 3 gelijke spelen en 7 nederlagen op. Kortrijk is na de recente 0 op 9 afgegleden naar de 12e plek. De top acht is buiten bereik, het behoud is verzekerd. Sportief staat er dus niks meer op het spel. Enkel het blazoen wat oppoetsen in de laatste 3 wedstrijden.



Kortrijk is na de recente 0 op 9 afgegleden naar de 12e plek. De top acht is buiten bereik, het behoud is verzekerd. Sportief staat er dus niks meer op het spel. Enkel het blazoen wat oppoetsen in de laatste 3 wedstrijden.

15:29 vooraf, 15 uur 29. Rampseizoen voor Standard. Standard liet na de winterstop een bedroevende 10 op 33 optekenen, nauwelijks beter dan de 6 op 33 van Kortrijk dus. De sportieve malaise werd vorige week nog eens onderstreept door de pijnlijke nederlaag in de Luikse derby tegen Seraing. Standard stond na 31 speeldagen 13e en is daarmee op weg naar zijn slechtste seizoen in ruim 70 jaar. In 1954 werd het ook 13e, maar toe won het nog de beker. We moeten dus al terug naar 1952 om dit seizoen te evenaren.



Standard stond na 31 speeldagen 13e en is daarmee op weg naar zijn slechtste seizoen in ruim 70 jaar. In 1954 werd het ook 13e, maar toe won het nog de beker. We moeten dus al terug naar 1952 om dit seizoen te evenaren.

15:18 vooraf, 15 uur 18. Elsner keert terug naar Guldensporenstadion. Bijzondere wedstrijd voor Luka Elsner. Ondanks een prima start met 15 op 30 verbrak hij in oktober vorig jaar eenzijdig zijn contract bij Kortrijk om zijn geluk te beproeven bij Standard. Daar volgde hij de ontslagen Mbaye Leye op, maar ook Elsner kreeg Standard niet op de rails. Hij begon meteen matig met een magere 4 op 12, met daarbij ook een puntendeling tegen zijn ex-ploeg Kortrijk, nog geen maand na zijn vertrek bij de West-Vlaamse club. Standard kon toen op eigen veld op de valreep een nederlaag vermijden dankzij een goal van Bokadi in de slotfase. Het is maar de vraag of de 39-jarige Sloveen zich zijn overstap intussen niet beklaagt. Na 31 speeldagen telt zijn ex-club Kortrijk 4 punten meer en veel toekomst lijkt Elsner niet meer te hebben op Sclessin.

Hij begon meteen matig met een magere 4 op 12, met daarbij ook een puntendeling tegen zijn ex-ploeg Kortrijk, nog geen maand na zijn vertrek bij de West-Vlaamse club. Standard kon toen op eigen veld op de valreep een nederlaag vermijden dankzij een goal van Bokadi in de slotfase.



Het is maar de vraag of de 39-jarige Sloveen zich zijn overstap intussen niet beklaagt. Na 31 speeldagen telt zijn ex-club Kortrijk 4 punten meer en veel toekomst lijkt Elsner niet meer te hebben op Sclessin.