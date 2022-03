LIVE: Eupen met z'n tienen na dom rood Amat, Mrabti mist penalty

Eupen laat even zien dat het aanvallend nog niet dood is. Peeters kan zich centraal doorzetten na knullig balverlies bij KV Mechelen. Vanaf het halve maantje mikt hij de bal op de buitenkant van de paal. KV Mechelen komt met de schrik vrij.

Peeters op de paal. Eupen laat even zien dat het aanvallend nog niet dood is. Peeters kan zich centraal doorzetten na knullig balverlies bij KV Mechelen. Vanaf het halve maantje mikt hij de bal op de buitenkant van de paal. KV Mechelen komt met de schrik vrij. . tweede helft, minuut 54.

53'

tweede helft, minuut 53. Agbadou werkt de bal in de voeten van Vinicius. Die haalt in één tijd uit van buiten de zestien, maar zijn schot zeilt over en naast. .