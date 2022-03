KV Mechelen en Eupen zijn niet veel met elk een punt, Mrabti mist penalty

Ondanks een helft met een man meer komt KV Mechelen niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Eupen. De bezoekers ontsnapten in de slotfase zelfs nog aan een nederlaag na twee uitstekende kansen voor Magnée. Voor KV Mechelen is het het vierde gelijkspel op een rij.

Weer is daar Magnée. Hij snijdt de zestien in en haalt stevig uit, maar zijn schot strandt op de paal!

De tijd begint te dringen voor KV Mechelen, een vierde gelijkspel op rij krijgt steeds meer vorm. Of kan Engvall nog het verschil maken? Hij neemt de plaats in van Hairemans.

tweede helft, minuut 76. Zorgen om Agbadou. Agbadou krijgt in de zestien een stevige tik tegen zijn hoofd en blijft even roerloos liggen. Het is toch even paniek, maar uiteindelijk blijkt het mee te vallen. Agbadou is wel bijzonder boos dat er geen overtreding gefloten werd. Het protest komt hem op geel te staan. .