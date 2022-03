LIVE: Gent en Anderlecht strijden op volle sterkte om play-offticket

10' eerste helft, minuut 10. Kums neemt een weggewerkte bal op zijn slof, maar raakt hem helemaal verkeerd. Een goalgetter zal hij nooit worden. . Kums neemt een weggewerkte bal op zijn slof, maar raakt hem helemaal verkeerd. Een goalgetter zal hij nooit worden.

8' eerste helft, minuut 8. Gent gaat bijzonder hoog druk zetten om Anderlecht het voetballen te beletten. Bij paars-wit vangen ze de tegenstander wat lager op. . Gent gaat bijzonder hoog druk zetten om Anderlecht het voetballen te beletten. Bij paars-wit vangen ze de tegenstander wat lager op.

5' Sfeer in Gent. eerste helft, minuut 5. Sfeer in Gent.

4' eerste helft, minuut 4. 1-0 afgekeurd. Depoitre schrikt en laat de bal onder zijn voet rollen. Hij kan wel nog Odjidja aanspelen, die Van Crombrugge in de problemen brengt. Tissoudali tikt de bal uit diens handen en scoort, maar dat mag natuurlijk helemaal niet. . 1-0 afgekeurd Depoitre schrikt en laat de bal onder zijn voet rollen. Hij kan wel nog Odjidja aanspelen, die Van Crombrugge in de problemen brengt. Tissoudali tikt de bal uit diens handen en scoort, maar dat mag natuurlijk helemaal niet.

2' eerste helft, minuut 2. Kouamé zet zich sterk door en dan moet Kums komen helpen om Murillo van een schietkans te houden. . Kouamé zet zich sterk door en dan moet Kums komen helpen om Murillo van een schietkans te houden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Ghelamco Arena is voor deze topper voor het eerst sinds lang nog eens uitverkocht. Drie punten scheiden Gent en Anderlecht in de stand, het wordt dus een spannende avond. . Aftrap De Ghelamco Arena is voor deze topper voor het eerst sinds lang nog eens uitverkocht. Drie punten scheiden Gent en Anderlecht in de stand, het wordt dus een spannende avond.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:20 vooraf, 18 uur 20. We staan verder dan in het begin van het seizoen. Resultaten zijn moeilijk te voorspellen, maar we hebben een plan. Vincent Kompany. We staan verder dan in het begin van het seizoen. Resultaten zijn moeilijk te voorspellen, maar we hebben een plan. Vincent Kompany

18:14 vooraf, 18 uur 14. Wij hebben geen killers, dus moeten we gewoon heel veel kansen creëren. Hein Vanhaezebrouck. Wij hebben geen killers, dus moeten we gewoon heel veel kansen creëren. Hein Vanhaezebrouck

18:04 Ploegen in vorm. Met AA Gent en Anderlecht staan twee ploegen tegenover elkaar waar het in de competitie op rolletjes loopt. De Buffalo's boekten 18 op 18, de bezoekers doen met 16 op 18 niet veel onder. . vooraf, 18 uur 04. Ploegen in vorm Met AA Gent en Anderlecht staan twee ploegen tegenover elkaar waar het in de competitie op rolletjes loopt. De Buffalo's boekten 18 op 18, de bezoekers doen met 16 op 18 niet veel onder.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Beide ploegen staan zo goed als op volle sterkte tegenover elkaar, dus dat gaat vonken geven. Alleen Gent mist met De Sart een echte basisspeler. . Beide ploegen staan zo goed als op volle sterkte tegenover elkaar, dus dat gaat vonken geven. Alleen Gent mist met De Sart een echte basisspeler.

17:37 vooraf, 17 uur 37. Opstelling Gent. Ook Vanhaezebrouck voert één wissel door. Hjulsager moest donderdag tegen PAOK nog vrede nemen met een invalbeurt, maar staat nu in de basis ten koste van Owusu. Schudt Gent de Europese teleurstelling straks van zich af? . Opstelling Gent Ook Vanhaezebrouck voert één wissel door. Hjulsager moest donderdag tegen PAOK nog vrede nemen met een invalbeurt, maar staat nu in de basis ten koste van Owusu. Schudt Gent de Europese teleurstelling straks van zich af?

17:32 vooraf, 17 uur 32. Opstelling Anderlecht. In vergelijking met de topper tegen Antwerp merken we slechts één wijziging op, en die was te voorspellen. Hoedt neemt achterin zijn plek weer over van Kana. Voor de rest behoudt coach Kompany zijn elftal van vorige week. . Opstelling Anderlecht In vergelijking met de topper tegen Antwerp merken we slechts één wijziging op, en die was te voorspellen. Hoedt neemt achterin zijn plek weer over van Kana. Voor de rest behoudt coach Kompany zijn elftal van vorige week.

17:23 Gelijkspel? 3-3, 1-1, 1-1, 0-0, 1-1. Dat zijn de uitslagen van de laatste vijf wedstrijden tussen Gent en Anderlecht. Wordt het straks opnieuw een gelijkspel? Anderlecht zou daar niet heel ongelukkig mee zijn, al snakt het wel naar nog eens een zege in de Ghelamco Arena. Paars-wit won in 2016 voor het laatst in Gent, onder meer dankzij twee goals van Teodorczyk. . vooraf, 17 uur 23. Gelijkspel? 3-3, 1-1, 1-1, 0-0, 1-1. Dat zijn de uitslagen van de laatste vijf wedstrijden tussen Gent en Anderlecht. Wordt het straks opnieuw een gelijkspel?

Anderlecht zou daar niet heel ongelukkig mee zijn, al snakt het wel naar nog eens een zege in de Ghelamco Arena. Paars-wit won in 2016 voor het laatst in Gent, onder meer dankzij twee goals van Teodorczyk.

11:21 vooraf, 11 uur 21. Nu winnen of de bekerfinale? Ik kies niet: ik wil beide matchen winnen. We zijn gemotiveerd en we zijn mentaal én fysiek klaar. Onder druk presteren we ook beter. Sven Kums (AA Gent). Nu winnen of de bekerfinale? Ik kies niet: ik wil beide matchen winnen. We zijn gemotiveerd en we zijn mentaal én fysiek klaar. Onder druk presteren we ook beter. Sven Kums (AA Gent)

11:18 Weinig tot geen personeelsproblemen bij Anderlecht: enkel Debast en Delcroix ontbreken. vooraf, 11 uur 18. Weinig tot geen personeelsproblemen bij Anderlecht: enkel Debast en Delcroix ontbreken.

11:14 vooraf, 11 uur 14. AA Gent - Anderlecht. Wie haalt de top 4 en mag straks de Champions' play-offs spelen? Anderlecht beschikt momenteel over de beste papieren, maar de kaarten kunnen na vanavond weer anders liggen. Paars-wit telt 58 punten, 3 meer dan eerste achtervolger AA Gent. Telt Anderlecht zijn concurrent uit of niet? We ontdekken het vanaf 18.30 u. . AA Gent - Anderlecht Wie haalt de top 4 en mag straks de Champions' play-offs spelen? Anderlecht beschikt momenteel over de beste papieren, maar de kaarten kunnen na vanavond weer anders liggen. Paars-wit telt 58 punten, 3 meer dan eerste achtervolger AA Gent. Telt Anderlecht zijn concurrent uit of niet? We ontdekken het vanaf 18.30 u.

