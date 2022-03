Club Brugge-Racing Genk: Opnieuw geen basisplaats voor Noa Lang

11:39

vooraf, 11 uur 39. Bij Racing Genk gaat het nog altijd moeizaam. Het won in 2022 nog niet op verplaatsing. Gouden Schoen Paul Onuachu is ziek en reist niet mee af naar West-Vlaanderen. Coach Bernd Storck: "We hebben echt een goeie trainingsweek achter de rug. Op training doen ze ook allemaal wat ze moeten doen, op elk vlak, alleen komt het er in een wedstrijd niet uit. Zondag, tegen een ploeg die zelf ook vooruit wil voetballen, moet het gebeuren. We willen ons lot voor de top 8 in eigen hand houden." .