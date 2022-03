LIVE: Charleroi speelt tienkoppig Cercle nog voor de rust helemaal kapot

Cercle Brugge kan dit weekend een gouden zaak doen met het oog op een plek in de top 8. Bij winst op het veld van Charleroi wippen de West-Vlamingen over Genk in de stand. De Genkenaars gaan morgen op bezoek bij de stadsgenoot in Brugge. Volg de wedstrijd vanaf 18.30 uur.