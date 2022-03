LIVE: Antwerp is baas, zowel Frey als Verstraete mikt op de paal

52' tweede helft, minuut 52. Solonummer van Nainggolan. Nainggolan ontbindt even zijn duivels. Hij zet Kutesa in de wind en snijdt de zestien in. Geen ploegmaat vrij en dus maar zelf knallen vanuit een scherpe hoek. Zijn schot wijkt af op Derijck en landt zo over doel. . Solonummer van Nainggolan Nainggolan ontbindt even zijn duivels. Hij zet Kutesa in de wind en snijdt de zestien in. Geen ploegmaat vrij en dus maar zelf knallen vanuit een scherpe hoek. Zijn schot wijkt af op Derijck en landt zo over doel.

46' tweede helft, minuut 46. Meteen gevaar. Balikwisha houdt zijn niveau in elk geval aan. Hij pakt meteen uit met een prima voorzet, maar zowel Frey als Gerkens kunnen net niet bij de bal. Meteen een mogelijkheid voor de thuisploeg. . Meteen gevaar Balikwisha houdt zijn niveau in elk geval aan. Hij pakt meteen uit met een prima voorzet, maar zowel Frey als Gerkens kunnen net niet bij de bal. Meteen een mogelijkheid voor de thuisploeg.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw op de Bosuil. Kan Antwerp de dominantie na de rust wel verzilveren? . 2e helft De bal rolt opnieuw op de Bosuil. Kan Antwerp de dominantie na de rust wel verzilveren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Als er één ploeg aan de rust een voorsprong verdiende, dan was het Antwerp wel. Frey kopte een reuzenkans tegen de paal en ook een schot van Verstraete landde op de paal. Zullte Waregem kon daar maar één goede kans van Gano tegenover stellen. . Rust Als er één ploeg aan de rust een voorsprong verdiende, dan was het Antwerp wel. Frey kopte een reuzenkans tegen de paal en ook een schot van Verstraete landde op de paal. Zullte Waregem kon daar maar één goede kans van Gano tegenover stellen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' Na Frey ook Verstraete tegen de paal. Opnieuw gooit het doelhout roet in het eten voor Antwerp. Benson legt de bal goed terug naar Verstraete en die haalt in één tijd uit. Zijn lage knal strandt op de paal. Balen voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 46. Na Frey ook Verstraete tegen de paal Opnieuw gooit het doelhout roet in het eten voor Antwerp. Benson legt de bal goed terug naar Verstraete en die haalt in één tijd uit. Zijn lage knal strandt op de paal. Balen voor de thuisploeg.

45+1' 1 minuut extra. Krijgen we nog iets te zien in deze eerste helft? . eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra Krijgen we nog iets te zien in deze eerste helft?

41' eerste helft, minuut 41. Doumbia ontsnapt aan rood. Doumbia gaat met veel te hoog geheven been naar de bal en schopt Balikwisha zo in het gezicht. Het blijft bij geel en daar mag Doumbia niet over mopperen. Dit had ook rood kunnen zijn. Balikwisha moet even bekomen, maar kan voort. . Doumbia ontsnapt aan rood Doumbia gaat met veel te hoog geheven been naar de bal en schopt Balikwisha zo in het gezicht. Het blijft bij geel en daar mag Doumbia niet over mopperen. Dit had ook rood kunnen zijn. Balikwisha moet even bekomen, maar kan voort.

41' Gele kaart voor Idrissa Doumbia van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 41 Idrissa Doumbia Zulte Waregem

40' eerste helft, minuut 40. Flauwe poging Frey. Het begin was veelbelovend bij Antwerp, maar nu is het toch een pak minder. Het tempo ligt te laag om Zulte Waregem in de problemen te brengen. Frey kan met een goede deviatie nog eens op doel besluiten, maar Bossut zit erbij. . Flauwe poging Frey Het begin was veelbelovend bij Antwerp, maar nu is het toch een pak minder. Het tempo ligt te laag om Zulte Waregem in de problemen te brengen. Frey kan met een goede deviatie nog eens op doel besluiten, maar Bossut zit erbij.

36' eerste helft, minuut 36. Hoekschop voor Antwerp en De Bock moet bij de pinken zijn. Aan de eerste paal kopt hij de bal goed weg voor de neus van Gerkens. Het is allemaal wat minder geworden op de Bosuil. . Hoekschop voor Antwerp en De Bock moet bij de pinken zijn. Aan de eerste paal kopt hij de bal goed weg voor de neus van Gerkens. Het is allemaal wat minder geworden op de Bosuil.

31' eerste helft, minuut 31. Na een afgeblokt schot van Gerkens legt Frey de bal terug naar Benson. Die probeert het met een plaatsbal, Bossut heeft er geen problemen mee. . Na een afgeblokt schot van Gerkens legt Frey de bal terug naar Benson. Die probeert het met een plaatsbal, Bossut heeft er geen problemen mee.

26' Butez voorkomt 0-1. Zulte Waregem komt dan toch eens piepen en plots is het toch even schrikken voor Antwerp. Ciranni pakt uit met een heerlijke voorzet. Aan de tweede paal kopt Gano hard op doel, maar Butez gaat goed plat. Knappe redding van de doelman. . eerste helft, minuut 26. Butez voorkomt 0-1 Zulte Waregem komt dan toch eens piepen en plots is het toch even schrikken voor Antwerp. Ciranni pakt uit met een heerlijke voorzet. Aan de tweede paal kopt Gano hard op doel, maar Butez gaat goed plat. Knappe redding van de doelman.

23' Frey laat het liggen! Balikwisha schotelt Frey een niet te missen kans voor. Maar missen is exact wat de topschutter doet. Helemaal vrijstaand en voor een leeg doel kopt Frey op de paal. . eerste helft, minuut 23. Frey laat het liggen! Balikwisha schotelt Frey een niet te missen kans voor. Maar missen is exact wat de topschutter doet. Helemaal vrijstaand en voor een leeg doel kopt Frey op de paal.

21' eerste helft, minuut 21. Geel voor Vossen. Vossen vliegt er net iets te driest in bij Benson, die hem met zijn snelle benen te slim af is. Het komt de spits van Essevee op geel te staan. . Geel voor Vossen Vossen vliegt er net iets te driest in bij Benson, die hem met zijn snelle benen te slim af is. Het komt de spits van Essevee op geel te staan.

21' Gele kaart voor Jelle Vossen van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 21 Jelle Vossen Zulte Waregem

15' eerste helft, minuut 15. Aanvallend stelt het voorlopig niet veel voor bij Zulte Waregem. Het is vooral overeind blijven voor de bezoekers, Antwerp blijft jagen op de openingsgoal. . Aanvallend stelt het voorlopig niet veel voor bij Zulte Waregem. Het is vooral overeind blijven voor de bezoekers, Antwerp blijft jagen op de openingsgoal.

11' Afgekeurde goal. De Antwerpse aanvalsgolven monden bijna uit in een vroege goal. Frey mikt de bal bijzonder fraai in doel, maar er wordt gefloten voor voorafgaand buitenspel van Balikwisha. Correcte beslissing, zo leert de herhaling. . eerste helft, minuut 11. Afgekeurde goal De Antwerpse aanvalsgolven monden bijna uit in een vroege goal. Frey mikt de bal bijzonder fraai in doel, maar er wordt gefloten voor voorafgaand buitenspel van Balikwisha. Correcte beslissing, zo leert de herhaling.