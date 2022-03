De Laet keert terug in de basis bij Antwerp, Zulte Waregem kan weer rekenen op Derijck

20:37 vooraf, 20 uur 37. 3e zege op rij voor Essevee? Bij Antwerp kunnen ze maar beter op hun hoede zijn voor de komst van Zulte Waregem, want in de laatste twee onderlinge duels trok Antwerp telkens aan het kortste eind. Op de 11e speeldag ging Antwerp met 2-1 onderuit in het Regenboogstadion, terwijl het vorig seizoen op eigen veld ook al met 0-1 de boot inging. . 3e zege op rij voor Essevee? Bij Antwerp kunnen ze maar beter op hun hoede zijn voor de komst van Zulte Waregem, want in de laatste twee onderlinge duels trok Antwerp telkens aan het kortste eind. Op de 11e speeldag ging Antwerp met 2-1 onderuit in het Regenboogstadion, terwijl het vorig seizoen op eigen veld ook al met 0-1 de boot inging.

20:35 vooraf, 20 uur 35. De Laet heeft goed getraind, iedereen kent zijn kwaliteiten. Wij hebben hem nodig op het veld, als hij in topvorm is. Brian Priske.

20:22 vooraf, 20 uur 22. 0 uitzeges in 2022. Zulte Waregem wacht nog steeds op een eerste uitzege in 2022. 5 uitwedstrijden dit jaar leverden 4 nederlagen op, enkel bij Beerschot kon Essevee een puntje sprokkelen. De laatste uitzege dateert al van eind vorig jaar, op het veld van Standard. Zulte Waregem kon dit seizoen overigens nog maar 3 keer buitenshuis zegevieren, ook bij STVV en Oostende lukte dat.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Cercle en OHL als scherprechter? Antwerp strompelt naar het einde van de reguliere competitie met een magere 6 op 18. Door de nederlaag in de cruciale topper tegen Anderlecht dreigt de Great Old op de valreep nog uit de top 4 te tuimelen. AA Gent is met nog 3 speeldagen te gaan genaderd tot op amper 1 punt.



Gent krijgt dit weekend met Anderlecht een op papier zwaardere tegenstander voor de kiezen, maar het parcours voor de laatste 2 speeldagen oogt nagenoeg identiek voor Gent en Antwerp. Gent moet nog naar Cercle Brugge en ontvangt OH Leuven op de slotspeeldag, Antwerp gaat op bezoek bij OH Leuven en speelt thuis tegen Cercle.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Boya lost Derijck af op strafbankje. Bij Zulte Waregem ontbreekt de geschorste Boya, Derijck keert dan weer terug uit schorsing. Ook Seck en De Neve zijn niet meer terug te vinden in de basis. Kutesa en Sissako verschijnen wél aan de aftrap.

19:41 vooraf, 19 uur 41. De Laet keert terug bij Antwerp. Na een korte rustperiode volgend op de derby tegen Beerschot is Ritchie De Laet weer klaar voor de strijd. De topper tegen Anderlecht sloeg hij over, maar nu staat meteen weer in de basis bij Antwerp. Ook Gerkens komt aan de aftrap, Yusuf en Vines verdwijnen uit de startelf.

18:06 vooraf, 18 uur 06. Seraing won, dus is er na het afgelopen weekend weinig veranderd. We moeten punten blijven pakken, anders wordt het erg krap. Timmy Simons.

18:05 Antwerp is klaar om een volle Bosuil te ontvangen:



18:04 vooraf, 18 uur 04. Iedereen is klaar voor de eindsprint. Ons eerste doel is de 3 punten tegen Zulte Waregem. Brian Priske.

18:02 vooraf, 18 uur 02. 150e competitiegoal voor Vossen. Zulte Waregem heeft op de vorige speeldag een goede zaak gedaan met het oog op het behoud. Jelle Vossen scoorde vanf de stip de 3-0 én zijn 150e competitietreffer. De spits koos daarom zijn favoriete goals in de Jupiler Pro League uit:

De spits koos daarom zijn favoriete goals in de Jupiler Pro League uit:

16:31 vooraf, 16 uur 31. Anderlecht deelt Antwerp tik uit. Een rechtstreeks duel om de 3e plek is Antwerp zuur opgebroken. Op het veld van Anderlecht verloor het met 2-1, waardoor paars-wit over The Great Old sprong. Het matchverslag:

Het matchverslag:

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Abdoulaye Seck, Dorian Dessoleil, Ritchie De Laet, Pieter Gerkens, Birger Verstraete, Radja Nainggolan, Benson Manuel, Michael Frey, Michel Ange Balikwisha

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Alessandro Ciranni, Timothy Derijck, Ewoud Pletinckx, Laurens De Bock, Abdoulaye Sissako, Jelle Vossen, Idrissa Doumbia, Dereck Kutesa, Zinho Gano, Jean-Luc Dompé