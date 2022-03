Zulte Waregem en Eupen gaan op zoek naar belangrijke punten in kelderkraker

18:15 vooraf, 18 uur 15. Als je hier de punten pakt dan zal het zeer moeilijk worden voor de concurrentie. We moeten wel een realistische match spelen en vermijden om in het mes te lopen. Timmy Simons (Zulte Waregem). Als je hier de punten pakt dan zal het zeer moeilijk worden voor de concurrentie. We moeten wel een realistische match spelen en vermijden om in het mes te lopen. Timmy Simons (Zulte Waregem)

18:08 vooraf, 18 uur 08. Heenmatch om snel te vergeten. De heenwedstrijd in november leverde niet meteen een spraakmakende pot voetbal op. Nuhu wiste toen voor rust een doelpunt van Jelle Vossen uit. Bij beide teams stond op dat moment nog een andere coach aan het roer. Stefan Krämer en Francky Dury zitten inmiddels zonder club.

17:58 vooraf, 17 uur 58. Panda's zonder Prevljak. Een 3-1-thuiszege tegen OHL zorgde voor een pak extra ademruimte voor Eupen. Op het veld van Zulte Waregem is topschutter Smail Prevljak er wel niet bij. De jonge Duitser Torben Müsel mag het zo samen met Isaac Nuhu proberen voorin. Verder zijn er geen verrassingen in de ploeg van Michael Valkanis.

17:55 vooraf, 17 uur 55. Simons behoudt vertrouwen. Na de levensbelangrijke zege thuis tegen Seraing verspeelde Zulte Waregem pas in de absolute slotseconden een punt in de Ghelamco Arena. Het draait de laatste weken dus beter bij Essevee. Coach Timmy Simons hoeft daarom ook niet echt in te grijpen. Timothy Derijck (geschorst) is er niet bij, hij wordt centraal achterin vermoedelijk vervangen door Boya. Seck zal het middenveld dan versterken.

11:01 vooraf, 11 uur 01. We moeten afwachten hoe Eupen deze wedstrijd zal aanvatten maar we verwachten geen gemakkelijk duel. Timmy Simons.

11:01 vooraf, 11 uur 01. In de Beker van België werd Zulte Waregem ondanks een 0-2-voorsprong nog gewipt door Eupen. "De beker is de beker, dat is altijd een ander verhaal", klinkt het bij coach Timmy Simons. "We stonden 0-2 voor en gaven het nog uit handen. Vorig seizoen was het scenario omgekeerd en wonnen wij die wedstrijd. Dat moeten we ook onthouden."

11:00 vooraf, 11 uur . Cruciale match voor Zulte Waregem. Zulte Waregem heeft nog 4 matchen om zich te verzekeren van het behoud in de hoogste klasse. Het duel met rechtstreekse rivaal Eupen is dan ook van levensbelang, zeker omdat daarna nog moeilijke confrontaties volgen met Antwerp, STVV en Charleroi. Kan het over Eupen wippen naar een veiligere plek?

10:59 - Vooraf Vooraf, 10 uur 59

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Ibrahima Seck, Idrissa Doumbia, Laurens De Bock, Alessandro Ciranni, Frank Boya, Jelle Vossen, Zinho Gano, Ewoud Pletinckx, Jean-Luc Dompé, Dion De Neve

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Gary Magnée, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Boris Lambert, James Jeggo, Stef Peeters, Teddy Alloh, Torben Müsel, Isaac Nuhu