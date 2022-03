LIVE: Boekt Club, met Lang op de bank, tegen KV Oostende voor het eerst dit seizoen 5 zeges op rij?

20:45 vooraf, 20 uur 45. Eerbetoon voor Arno. Bij KV Oostende spelen ze vanavond in shirts met daarop "Oh la la la, c'est magnifique", een ode aan Arno en zijn groep TC Matic en een verwijzing naar de goaltune van KVO. Ook volgend seizoen zal de songtitel een plekje krijgen op de shirts van Oostende, waar Arno in zijn jonge jaren zelf nog gevoetbald heeft. Arno, die al enkele jaren gezondheidsproblemen heeft, is er vanavond helaas niet bij. Het is zijn broer Peter die bij de aftrap in zijn naam een gepersonaliseerd shirt overhandigd krijgt. . Eerbetoon voor Arno Bij KV Oostende spelen ze vanavond in shirts met daarop "Oh la la la, c'est magnifique", een ode aan Arno en zijn groep TC Matic en een verwijzing naar de goaltune van KVO. Ook volgend seizoen zal de songtitel een plekje krijgen op de shirts van Oostende, waar Arno in zijn jonge jaren zelf nog gevoetbald heeft. Arno, die al enkele jaren gezondheidsproblemen heeft, is er vanavond helaas niet bij. Het is zijn broer Peter die bij de aftrap in zijn naam een gepersonaliseerd shirt overhandigd krijgt.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Klopt Club KVO 10e keer op rij? Club had op de 7e speeldag in eigen huis weinig problemen met Oostende. Dankzij 2 goals van Lang en ééntje van Vanaken boekte de landskampioen een vlotte 3-0-overwinning. Voor Club was het al de 9e (!) competitiezege op een rij tegen Oostende. Het is al van 18 mei 2017, toen in Play-off I, geleden dat Oostende nog eens kon winnen tegen Club. . Klopt Club KVO 10e keer op rij? Club had op de 7e speeldag in eigen huis weinig problemen met Oostende. Dankzij 2 goals van Lang en ééntje van Vanaken boekte de landskampioen een vlotte 3-0-overwinning. Voor Club was het al de 9e (!) competitiezege op een rij tegen Oostende. Het is al van 18 mei 2017, toen in Play-off I, geleden dat Oostende nog eens kon winnen tegen Club.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Noa Lang is het kind van de rekening en ergens kan je Schreuder wel begrijpen. Niet zozeer omdat Lang niet zo fijn gereageerd heeft na zijn wissel vorige week, maar vooral omdat zijn statistieken de laatste weken niks meer waard zijn. Logisch dus dat Schreuder voor Adamyan en De Ketelaere kiest. Tom Boudeweel op Radio 1. Noa Lang is het kind van de rekening en ergens kan je Schreuder wel begrijpen. Niet zozeer omdat Lang niet zo fijn gereageerd heeft na zijn wissel vorige week, maar vooral omdat zijn statistieken de laatste weken niks meer waard zijn. Logisch dus dat Schreuder voor Adamyan en De Ketelaere kiest Tom Boudeweel op Radio 1

20:17 vooraf, 20 uur 17. Aanvallend onmondig KVO. Oostende incasseerde dit seizoen al ruim 55 goals. Enkel bij Seraing, Zulte Waregem en Beerschot bleek de verdediging nog meer een zeef. Ook aanvallend behoort KVO tot de slechtste leerlingen van de 1A-klas met amper 28 doelpunten. Alleen Seraing trof nog minder raak met 26 stuks. Ter illustratie: KVO scoorde in zijn laatste 5 duels welgeteld 1 keer. . Aanvallend onmondig KVO Oostende incasseerde dit seizoen al ruim 55 goals. Enkel bij Seraing, Zulte Waregem en Beerschot bleek de verdediging nog meer een zeef. Ook aanvallend behoort KVO tot de slechtste leerlingen van de 1A-klas met amper 28 doelpunten. Alleen Seraing trof nog minder raak met 26 stuks. Ter illustratie: KVO scoorde in zijn laatste 5 duels welgeteld 1 keer.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Zwakke thuisresultaten. Oostende pakte in zijn laatste 2 thuiswedstrijden een fraaie 4 op 6, maar het was dit seizoen toch vaker treuren dan juichen aan de kust. KVO kon slechts 5 van zijn 15 thuiswedstrijden winnen en ging maar liefst 8 keer onderuit op eigen veld. Slechts bij 4 ploegen zijn de cijfers op eigen nog beroerder. . Zwakke thuisresultaten Oostende pakte in zijn laatste 2 thuiswedstrijden een fraaie 4 op 6, maar het was dit seizoen toch vaker treuren dan juichen aan de kust. KVO kon slechts 5 van zijn 15 thuiswedstrijden winnen en ging maar liefst 8 keer onderuit op eigen veld. Slechts bij 4 ploegen zijn de cijfers op eigen nog beroerder.

19:58 vooraf, 19 uur 58. 12 op 12 voor Club. Club Brugge spoelde de pijnlijke bekeruitschakeling tegen AA Gent afgelopen zaterdag door met een overtuigende 5-0-overwinning op bezoek bij Seraing. Voor blauw-zwart al de vierde opeenvolgende competitiezege. Met 14 goals was het ook bijzonder productief in die duels. Het contrast met KV Oostende is groot, de kustploeg kon in zijn laatste 4 wedstrijden slechts 1 keer winnen. Oostende is aan een pittig drieluik bezig. Op de vorige speeldag ging het onderuit bij Anderlecht, vanavond krijgt het dus Club op bezoek en volgende week moet het naar Union. . 12 op 12 voor Club Club Brugge spoelde de pijnlijke bekeruitschakeling tegen AA Gent afgelopen zaterdag door met een overtuigende 5-0-overwinning op bezoek bij Seraing. Voor blauw-zwart al de vierde opeenvolgende competitiezege. Met 14 goals was het ook bijzonder productief in die duels.



Het contrast met KV Oostende is groot, de kustploeg kon in zijn laatste 4 wedstrijden slechts 1 keer winnen. Oostende is aan een pittig drieluik bezig. Op de vorige speeldag ging het onderuit bij Anderlecht, vanavond krijgt het dus Club op bezoek en volgende week moet het naar Union.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Oostende zonder Capon en Ndicka. Geen Capon bij KV Oostende, hij moet geblesseerd afhaken. Ook Ndicka verdwijnt door een blessure uit de basis. Duncan en Jäkel maken wel hun rentree in de startelf, waardoor Tanghe naar de bank verhuist. . Oostende zonder Capon en Ndicka Geen Capon bij KV Oostende, hij moet geblesseerd afhaken. Ook Ndicka verdwijnt door een blessure uit de basis. Duncan en Jäkel maken wel hun rentree in de startelf, waardoor Tanghe naar de bank verhuist.

19:54 vooraf, 19 uur 54.

19:45 Bij KVO spelen ze vanavond als eerbetoon voor Arno in speciale shirts, die nadien geveild zullen worden voor Kom op tegen kanker. vooraf, 19 uur 45. Bij KVO spelen ze vanavond als eerbetoon voor Arno in speciale shirts, die nadien geveild zullen worden voor Kom op tegen kanker

19:40 vooraf, 19 uur 40. De Ketelaere in de basis, Lang op de bank. Charles De Ketelaere speelde vorige week tegen Seraing alleen het laatste halfuur mee, maar vandaag staat hij gewoon weer aan de aftrap. Minder goed nieuws is er voor Lang. Hij moet na zijn akkefietje met Schreuder bij zijn wissel tegen Seraing vrede nemen met een plek op de bank. . De Ketelaere in de basis, Lang op de bank Charles De Ketelaere speelde vorige week tegen Seraing alleen het laatste halfuur mee, maar vandaag staat hij gewoon weer aan de aftrap. Minder goed nieuws is er voor Lang. Hij moet na zijn akkefietje met Schreuder bij zijn wissel tegen Seraing vrede nemen met een plek op de bank.

19:37 vooraf, 19 uur 37.

11:16 vooraf, 11 uur 16.

11:16 - Vooraf Vooraf, 11 uur 16

Opstelling KV Oostende. Kjell Scherpen, Osaze Urhoghide, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Kyle Duncan, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kenny Rocha Santos, Tatsuhiro Sakamoto, Thierry Ambrose, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Kjell Scherpen, Osaze Urhoghide, Steven Fortes, Frederik Jäkel, Kyle Duncan, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kenny Rocha Santos, Tatsuhiro Sakamoto, Thierry Ambrose, Makhtar Gueye

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Stanley N'Soki, Andreas Skov Olsen, Mats Rits, Denis Odoi, Hans Vanaken, Tajon Buchanan, Sargis Adamyan, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Stanley N'Soki, Andreas Skov Olsen, Mats Rits, Denis Odoi, Hans Vanaken, Tajon Buchanan, Sargis Adamyan, Charles De Ketelaere