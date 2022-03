Zet Gent steile opmars voort met nieuwe zege tegen rode lantaarn Beerschot?

12:41

vooraf, 12 uur 41. 5 keer winst vs. 4 keer verlies. Het verschil in de vormcurve van beide ploegen kan niet groter zijn. Beerschot verloor zijn laatste 4 wedstrijden, al speelde het goed in de Antwerpse derby. Gent had moeite met Zulte Waregem, maar won wel 5 keer op rij in de Jupiler Pro League. Hoe de wedstrijden verliepen, kunt u herbeleven in onderstaande verslagen: .