LIVE: Kan AA Gent ook zonder zijn sterkhouders afstand nemen van rode lantaarn Beerschot?

AA Gent probeert wel, maar doet te weinig met de kansjes die zich aandienen. Het schot van Castro-Montes is onvoldoende om Biebauw te verschalken.

eerste helft, minuut 20. Castro-Montes te slap. AA Gent probeert wel, maar doet te weinig met de kansjes die zich aandienen. Het schot van Castro-Montes is onvoldoende om Biebauw te verschalken. .

Het gaat allemaal veel te traag, er is te weinig creativiteit.

eerste helft, minuut 19. Het gaat allemaal veel te traag, er is te weinig creativiteit. Tom Boudeweel op Radio 1.

Beerschot verschijnt voor het eerst in de buurt van Gent-doelman Roef. Het schot van Sanusi wordt afgeblokt.

eerste helft, minuut 13. Beerschot verschijnt voor het eerst in de buurt van Gent-doelman Roef. Het schot van Sanusi wordt afgeblokt. .

Na tien minuten mogen we de eerste doelkans noteren. Hjulsager krult een voorzet op het hoofd van Lemajic, die recht op Biebauw besluit.

eerste helft, minuut 10. Kopbal van Lemajic. Na tien minuten mogen we de eerste doelkans noteren. Hjulsager krult een voorzet op het hoofd van Lemajic, die recht op Biebauw besluit. .

Het is een rustige start van de wedstrijd. AA Gent eist de bal op, maar legt voorlopig weinig diepgang in zijn spel.

eerste helft, minuut 4. Het is een rustige start van de wedstrijd. AA Gent eist de bal op, maar legt voorlopig weinig diepgang in zijn spel. .

18:15

vooraf, 18 uur 15. Er is nog altijd een klein sprankeltje hoop. En zolang dat er is, moeten we ervoor gaan. Gregoire Vanderidt.