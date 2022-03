Struikelen Anderlecht en Antwerp in de laatste rechte lijn naar een play-offticket?

Anderlecht verschijnt met een onuitgegeven defensie aan de aftrap, met Marco Kana als verrassende keuze in plaats van de geschorste Hoedt. Voor Kana wordt het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds oktober 2020.

vooraf, 12 uur 34. Kompany kiest voor Kana. Anderlecht verschijnt met een onuitgegeven defensie aan de aftrap, met Marco Kana als verrassende keuze in plaats van de geschorste Hoedt. Voor Kana wordt het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds oktober 2020. Ook Murillo keert terug in de ploeg na zijn schorsing, Mykhaylichenko start op de bank. .

Brian Priske voert drie wijzigingen door na de Antwerpse derby van vorige week. Van De Laet wisten we al dat hij een tijdje out is, Bataille en Miyoshi verhuizen naar de bank. De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door Vines, Buta en Manuel.

vooraf, 12 uur 18. Drie wissels bij Antwerp. Brian Priske voert drie wijzigingen door na de Antwerpse derby van vorige week. Van De Laet wisten we al dat hij een tijdje out is, Bataille en Miyoshi verhuizen naar de bank. De vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door Vines, Buta en Manuel. .

Op de vorige speeldag speelde Antwerp tegen stadsgenoot Beerschot. The Great Old zag flink af, maar kon dankzij Frey drie broodnodige punten aan zijn totaal toevoegen.

vooraf, 11 uur 48. Blijft de VAR foutloos in topper? Op de vorige speeldag speelde Antwerp tegen stadsgenoot Beerschot. The Great Old zag flink af, maar kon dankzij Frey drie broodnodige punten aan zijn totaal toevoegen. De wedstrijdleiding werd na de wedstrijd flink op de korrel genomen. Herbeleef de wedstrijd, met betwistbare fases, in onderstaand verslag: .

Het wordt een belangrijke wedstrijd voor de nummers 3 en 4 in de Jupiler Pro League. De vorige confrontatie tussen de topploegen dateert van november. Toen was Antwerp met 2-0 te sterk. Yusuf en Frey schreven elk een goaltje achter hun naam.

Antwerp won vorig duel: 2-0. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor de nummers 3 en 4 in de Jupiler Pro League. De vorige confrontatie tussen de topploegen dateert van november. Toen was Antwerp met 2-0 te sterk. Yusuf en Frey schreven elk een goaltje achter hun naam. . vooraf, 11 uur 45.

14:43

vooraf, 14 uur 43. Nooddefensie bij Anderlecht. Anderlecht ontvangt Antwerp zondag met een gehavende defensie. Wesley Hoedt is geschorst voor de partij tegen zijn ex-ploeg, en ook het plan Zeno Debast werd door Kompany afgescheept op de persconferentie. "Zeno kampt met een langdurige blessure. Op hem kunnen we voor een onbepaalde periode niet rekenen." Ook Hannes Delcroix is in hetzelfde bedje ziek. De beloftevolle verdediger van Anderlecht heeft door een opeenstapeling van blessures nog steeds niet zijn volle potentieel kunnen tonen bij de eerste ploeg van Anderlecht. Kompany neemt dan ook het zekere voor het onzekere, en laat Delcroix op zijn gemak revalideren. "Ook Delcroix zal niet tussen de lijnen staan. Over zijn situatie communiceren we binnenkort opnieuw." De 19-jarige Killian Sardella wordt als vervanger achterin gefluisterd. "Sardella is inderdaad een van de opties, maar hij is nog jong en we willen hem op de juiste manier in de ploeg brengen. Hij heeft op jonge leeftijd wel al laten zien dat hij mogelijks een mooie carrière voor zich heeft." Kompany liet op de persconferentie duidelijk het achterste van zijn tong niet zien. "Ik ga niets lossen over de vervangers. Ik kan ook nog van systeem wisselen. Het blijft wikken en wegen. Ik heb vertrouwen in mijn brede kern, en in de speler die in de basiself komt." .