Anderlecht met nooddefensie tegen Antwerp: "Geen Hoedt en geen Debast, maar vertrouwen in brede kern"

14:43

vooraf, 14 uur 43. Nooddefensie bij Anderlecht. Anderlecht ontvangt Antwerp zondag met een gehavende defensie. Wesley Hoedt is geschorst voor de partij tegen zijn ex-ploeg, en ook het plan Zeno Debast werd door Kompany afgescheept op de persconferentie. "Zeno kampt met een langdurige blessure. Op hem kunnen we voor een onbepaalde periode niet rekenen." Ook Hannes Delcroix is in hetzelfde bedje ziek. De beloftevolle verdediger van Anderlecht heeft door een opeenstapeling van blessures nog steeds niet zijn volle potentieel kunnen tonen bij de eerste ploeg van Anderlecht. Kompany neemt dan ook het zekere voor het onzekere, en laat Delcroix op zijn gemak revalideren. "Ook Delcroix zal niet tussen de lijnen staan. Over zijn situatie communiceren we binnenkort opnieuw." De 19-jarige Killian Sardella wordt als vervanger achterin gefluisterd. "Sardella is inderdaad een van de opties, maar hij is nog jong en we willen hem op de juiste manier in de ploeg brengen. Hij heeft op jonge leeftijd wel al laten zien dat hij mogelijks een mooie carrière voor zich heeft." Kompany liet op de persconferentie duidelijk het achterste van zijn tong niet zien. "Ik ga niets lossen over de vervangers. Ik kan ook nog van systeem wisselen. Het blijft wikken en wegen. Ik heb vertrouwen in mijn brede kern, en in de speler die in de basiself komt." .