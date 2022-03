LIVE: Houdt KV Mechelen in Sint-Truiden de top vier in het vizier?

19' eerste helft, minuut 19. Lavalée onderneemt een wel heel ambitieus afstandsschot, Thoelen ziet de bal een eindje over waaien. . Lavalée onderneemt een wel heel ambitieus afstandsschot, Thoelen ziet de bal een eindje over waaien.

19' eerste helft, minuut 19.

16' eerste helft, minuut 16. Mistrap van Cuypers. Prima kans voor KV Mechelen: Swers haalt de achterlijn en legt terug tot bij Cuypers, die zijn schot helemaal mist en via z'n standbeen naast besluit.

15' eerste helft, minuut 15. Brüls zet zich vanuit het centrum door naar de vrije ruimte op links. Zijn voorzet is te scherp en belandt in de handen van Thoelen.

11' eerste helft, minuut 11. KV Mechelen kiest voor verzorgd voetbal en probeert er al combinerend doorheen te komen. Voorlopig zonder succes.

9' Sfeerbeeld uit de tribunes:. eerste helft, minuut 9.

6' eerste helft, minuut 6. Uithaal van Storm. Daar is KV Mechelen voor het eerst. Storm draait zich vrij en trapt met rechts op doel, in de handen van Schmidt.

4' eerste helft, minuut 4. Het eerste wapenfeit van de match is een vrije trap van Brüls. De bal blijft even hangen in het strafschopgebied, maar de fase wordt afgefloten wegens buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Bert Put fluit de partij op gang, de thuisploeg trapt af.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:42 vooraf, 20 uur 42. De 22 gladiatoren betreden het kunstgras van Stayen, we zijn bijna klaar voor de aftrap.

20:36 vooraf, 20 uur 36.

20:19 Heenronde: 0-1 Achter de Kazerne. Op speeldag 14 ging STVV met de drie punten aan de haal in Mechelen. Een owngoal van Bijker bleek voldoende voor de zege voor STVV, dat ook na de uitsluiting van Bauer in de slotfase standhield. vooraf, 20 uur 19.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Wij hebben ons doel al bereikt: het behoud. Nu willen we gewoon nog zoveel mogelijk matchen winnen, want voor de play-offs hebben we ons lot niet meer in eigen handen. Bernd Hollerbach.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Twee wissels bij STVV. Bij de thuisploeg keert Lavalée terug in de basis na een schorsing. Ook aanvaller Klauss verschijnt opnieuw aan de aftrap. De afvallers zijn de geschorste Hashioka en Durkin, die naar de bank verhuist.

20:01 vooraf, 20 uur 01.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Op dit moment is ons doel de top acht, want dat is nog niet zeker. We moeten er vandaag alles aan doen om dat veilig te stellen. Wouter Vrancken.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Thoelen in doel bij KV Mechelen. Wouter Vrancken voert drie noodgedwongen wissels door in vergelijking met vorige week: Vinicius is geschorst, Walsh en doelman Coucke zijn geblesseerd. In hun plaats komen Swers, Oum Gouet en Thoelen.

19:46 vooraf, 19 uur 46.

19:39 vooraf, 19 uur 39. Vooraf. STVV en KV Mechelen trappen vanavond de 30e speeldag op gang. Malinwa is nog altijd in de running voor een plek in de top vier, maar kan zich na het gelijkspel tegen Cercle Brugge geen nieuw puntenverlies meer veroorloven. Volg de wedstrijd hier straks live met tekstupdates, de aftrap wordt gegeven om 20u45.