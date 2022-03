KV Mechelen laat in Sint-Truiden opnieuw dure punten liggen in strijd voor PO1

Wouter Vrancken (coach KV Mechelen): "We hebben de eerste helft volledig gedomineerd. Je weet dat je tegen een sterk blok speelt, maar toch hebben we die voorsprong kunnen pakken. Dan is het jammer dat we in de tweede helft de foute keuzes maken, waardoor de controle een beetje weg is. Dat was niet goed genoeg."





"Ik denk dat we met de voetjes op de grond moeten blijven. Sint-Truiden heeft op zijn manier de tweede helft naar zich toegetrokken, terwijl de eerste helft voor ons was. Zo simpel is het. De uitslag is gewoon terecht. Ik denk dat het duidelijk is waar onze ambities liggen."