Grote Skov Olsen-show bij Club Brugge in Seraing: 3 goals en 1 assist

Seraing - Club Brugge in een notendop:

Club is al voor de pauze klaar met onmachtig Seraing

Club Brugge had wat recht te zetten na de bekerexit en liet er in Seraing geen gras over groeien. Na nauwelijks drie minuten zette Skov Olsen de 0-1 al op het bord.

Seraing had geen antwoord in huis en dus was het wachten op de 0-2. Die viel uiteindelijk op het halfuur: Rits pikte de bal op na een afgeweerde hoekschop en prikte het leer in dezelfde hoek als Skov Olsen.

De thuisploeg leek na de tweede tegentreffer even op te leven, maar net op dat moment ging Cachbach over de schreef met een lelijke tackle op Odoi. Na een interventie van de VAR haalde ref Van Driessche de rode kaart uit zijn achterzak.

Club profiteerde meteen van het numerieke overwicht. Skov Olsen knalde via een verdediger en doelman Dietsch de 0-3 tegen de touwen, al werd dat doelpunt nadien als een owngoal opgetekend.

In een overbodige tweede helft werd Seraing helemaal de speelbal van een oppermachtig Club. Invaller Dost en uitblinker Skov Olsen dreven de score nog op tot 0-5, cijfers die alles zeggen over de waardeverhoudingen tussen Seraing en Club Brugge.