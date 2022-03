De Ketelaere nog steeds vraagteken bij Club, dat bekeruitschakeling wil doorspoelen tegen Seraing

15:10 vooraf, 15 uur 10. We waren natuurlijk met z'n allen heel teleurgesteld en die teleurstelling zit nog steeds in je achterhoofd, maar we moeten ons herpakken en klaar zijn voor de competitie. Club Brugge-coach Alfred Schreuder over de bekeruitschakeling. We waren natuurlijk met z'n allen heel teleurgesteld en die teleurstelling zit nog steeds in je achterhoofd, maar we moeten ons herpakken en klaar zijn voor de competitie. Club Brugge-coach Alfred Schreuder over de bekeruitschakeling

15:09 vooraf, 15 uur 09.

05-03-2022 05-03-2022.

14:20 vooraf, 14 uur 20. Schreuder gaf groep boodschap mee: "4 rode kaarten in 3 matchen kan niet". Na afloop van Club Brugge - KAA Gent bekeek Schreuder nog eens de beelden van de rode kaart van Denis Odoi. "Onnodig", oordeelt de trainer nu. "Hij hoefde dat niet te doen en moest slimmer zijn. Kijk, tegenstanders proberen je nu eenmaal uit je spel te halen. Wij moeten ons hoofd erbij houden. Het kan niet dat je in drie wedstrijden tegen Gent vier rode kaarten pakt - al was die van Noa Lang belachelijk." . Schreuder gaf groep boodschap mee: "4 rode kaarten in 3 matchen kan niet" Na afloop van Club Brugge - KAA Gent bekeek Schreuder nog eens de beelden van de rode kaart van Denis Odoi. "Onnodig", oordeelt de trainer nu. "Hij hoefde dat niet te doen en moest slimmer zijn. Kijk, tegenstanders proberen je nu eenmaal uit je spel te halen. Wij moeten ons hoofd erbij houden. Het kan niet dat je in drie wedstrijden tegen Gent vier rode kaarten pakt - al was die van Noa Lang belachelijk."

14:18 vooraf, 14 uur 18. "Op wedstrijddag bekijken of De Ketelaere fit genoeg is". Zien we Charles De Ketelaere straks weer aan de aftrap bij Club Brugge? De aanvaller miste de duels tegen Antwerp en KAA Gent door een schouderblessure. "Het gaat iedere dag beter met hem", vertelde trainer Alfred Schreuder op zijn persbabbel. "Tegen Gent beslisten we toch om het niet te doen - het is ook niet zomaar een blessure. Gisteren en vandaag kon Charles wel opnieuw volledig met de groep meetrainen. Hij staat weer een stap verder. Maar starten tegen Seraing? Dat zullen we op de dag van de wedstrijd bekijken." . "Op wedstrijddag bekijken of De Ketelaere fit genoeg is" Zien we Charles De Ketelaere straks weer aan de aftrap bij Club Brugge? De aanvaller miste de duels tegen Antwerp en KAA Gent door een schouderblessure. "Het gaat iedere dag beter met hem", vertelde trainer Alfred Schreuder op zijn persbabbel. "Tegen Gent beslisten we toch om het niet te doen - het is ook niet zomaar een blessure. Gisteren en vandaag kon Charles wel opnieuw volledig met de groep meetrainen. Hij staat weer een stap verder. Maar starten tegen Seraing? Dat zullen we op de dag van de wedstrijd bekijken."