LIVE: Selemani straft blunder Kandouss genadeloos af, Nielsen brengt Union snel weer langszij

Fase per fase

45+1' 2 minuten extra. Een bijzonder aangename eerste helft krijgt nog een vervolg van 2 minuten. eerste helft, minuut 46.

45' eerste helft, minuut 45. Selemani mikt nipt naast. Enkele Kortrijk-supporters juichen want zij zien het net trillen na de vrije trap van Selemani. Het net trilt inderdaad, maar het is wel het zijnet. Geen onaardige vrije trap van Selemani, maar net niet dus.

44' Gele kaart voor Siebe Van der Heyden van Union tijdens eerste helft, minuut 44 Siebe Van der Heyden Union

43' eerste helft, minuut 43. Geel voor Van der Heyden. Van der Heyden is te laat met zijn tussenkomst bij Selemani. Het levert hem een terechte gele kaart op, Kortrijk houdt er een vrije trap op een interessante plek aan over.

41' eerste helft, minuut 41. Mehssatou moet even bekomen. Puertas wordt in de zestien in de sandwich genomen door Radovanovic en Mehssatou. Die laatste krijgt het volle gewicht van Puertas op zich en heeft op zijn beurt verzorging nodig.

39' eerste helft, minuut 39. De wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling bij Nieuwkoop. Even een adempauze voor beide ploegen, want het tempo ligt nog behoorlijk hoog.

34' eerste helft, minuut 34. Union kan vandaag weer rekenen op Undav, maar veel hebben we de Duitse goalgetter nog niet gezien. Ook Puertas kan niet zijn stempel op de wedstrijd drukken. Bij Kortrijk loopt Selemani er intussen weer bij.

32' eerste helft, minuut 32. Selemani vraagt verzorging. Problemen bij doelpuntenmaker Selemani. Hij blijft liggen na een tik van Nielsen en vraagt verzorging. Kan hij zijn wedstrijd voortzetten?

27' eerste helft, minuut 27. Ilic gaat goed plat. Kappen en hard uithalen in de zestien, Lapoussin doet het perfect. Maar ook de redding van Ilic is op niveau. Hij gaat goed plat en werkt de bal in hoekschop.

26' eerste helft, minuut 26. Gretig Kortrijk. Union probeert het laken nu toch wat meer naar zich toe te trekken. De bezoekers zullen het vanavond niet cadeau krijgen van een bijzonder gretig Kortrijk, zoveel is duidelijk.

20' eerste helft, minuut 20. Opnieuw een hoekschop voor Union en dan is het opletten voor Kortrijk. Dit keer geen ingestudeerd nummertje. De bal landt uiteindelijk wel weer voor de voeten van Nielsen, maar die mikt nu hoog over.

19' eerste helft, minuut 19. Geel voor Burgess. Burgess loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Het blijft een pittige wedstrijd, met stevige duels. Beide ploegen gaan voluit voor de zege.

18' Gele kaart voor Christian Burgess van Union tijdens eerste helft, minuut 18 Christian Burgess Union

13' eerste helft, minuut 13. Nielsen brengt Union weer langszij. Union komt langszij met een ingestudeerd nummertje op een hoekschop. Teuma krijgt de bal tot bij Lazare en die legt op zijn beurt breed voor Nielsen. Met een knappe plaatsbal van buiten de zestien laat die Ilic kansloos achter. Amper 5 minuten na de openingsgoal staat het weer gelijk.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Casper Nielsen van Union. 1, 1. goal KV Kortrijk Union 45+2' 1 1

12' eerste helft, minuut 12. Ilic voorkomt de gelijkmaker! lic houdt Kortrijk overeind op een verraderlijke vrije trap van Teuma. Kandouss duikt op voor zijn neus, maar raakt de bal niet. De doelman laat zich niet verrassen en tikt de bal met een bijzonder knappe redding nog tegen de lat.

