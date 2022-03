LIVE: Nuhu brengt Eupen weer op voorsprong, paal en Nurudeen voorkomen gelijkmaker van OHL

Het bekerverhaal van Eupen zit erop, de ploeg kan zich dus volledig focussen op de competitie. Daar is het na een sterke start al enkele maanden in vrije val, Eupen kon dit jaar nog maar 3 puntjes sprokkelen. Kan het vanavond eindelijk nog eens winnen of herpakt OH Leuven zich na een 1 op 6? Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.