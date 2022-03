LIVE: Genk moet achtervolgen bij Cercle, Matondo opent de score

Met de rust in zicht gaat Cercle nog wat druk zetten op de Genkse defensie, die de bal uiteindelijk wat paniekerig kan wegwerken.

Het is dan toch Cercle Brugge dat de score opent! Matondo krijgt de bal met wat geluk mee, maar ontdoet zich dan knap van Sadick en deponeert de 1-0 rustig in het lege doel. Doelpunt nummer 9 van het seizoen voor Matondo.

Deman heeft iets spectaculairs in gedachten bij een hoekschop. Zijn verdienstelijke omhaal vliegt naast.

Genk lijkt eindelijk onder stoom te komen. Ito kapt zich vrij voor een schot met links, de bal vliegt recht in de handen van Warleson.

Pech voor Onuachu! Genk is plots dicht bij de openingstreffer. Onuachu torent boven zijn bewakers uit, maar ziet zijn kopbal tegen de dwarslat stranden. Doelman Warleson was wel in de buurt.