LIVE: Wie pakt titel "ploeg van 't stad" en de bijhorende drie punten?

De Smet, die in laatste instantie Bourdin heeft vervangen, kopt een hoekschop door. Butez moet die bal wegboksen.

De druk blijft van Antwerp komen. Eerst met een voorzichtige poging van Yusuf en daarna met een indraaiende voorzet van De Laet.

Antwerp is baas. Het recupereert de bal snel en is gretig in de duels. Bert Sterckx.

Shankland krijgt een uitstekende pass van Sebaoui. De Laet tackelt scherp, maar mag ook van geluk spreken dat Shankland zijn controle half mist. Dit had slecht kunnen aflopen voor Antwerp.

Nainggolan draait sterk, maar schiet zwak van ver. Biebauw kan nu simpel oprapen.

Biebauw redt. Balverlies bij Beerschot, en Miyoshi vertrekt met zijn rappe beentjes. Biebauw slaat zijn botsende schot knap uit de verste hoek. eerste helft, minuut 4.

De Laet tegen Shankland, dat gaat vonken geven in de duels. Een Engels geschoolde Belg tegen een onverzettelijke Schot, en dat in een derby! eerste helft, minuut 3.

Aftrap! De Antwerpse derby is begonnen! Kan Antwerp nog eens zijn dominante voetbal op de mat van de Bosuil leggen, of mag Beerschot koppig blijven dromen van het behoud? eerste helft, minuut 1.

Een ritje van nog geen 12 km over de ring. vooraf, 13 uur 22.

Ik voel elke dag dat iedereen achter mij staat, maar natuurlijk is dit een belangrijke match. Brian Priske, Antwerp-coach. vooraf, 13 uur 19.

Mindere resultaten en stroef voetbal; de stoel van Priske zou wankelen. Een slecht resultaat in deze derby kan het einde betekenen van de Deen bij Antwerp. vooraf, 13 uur 18.

We gaan onder druk komen, dus moeten we er in duel echt een strijd van maken. Greg Vanderidt, Beerschot-coach. vooraf, 13 uur 15.

De spanning stijgt in de navel van de wereld. vooraf, 13 uur 08.

Antwerp leek lange tijd vrij zeker van deelname aan de Champions play-offs, maar moet toch uitkijken. Vooral Gent ligt op de loer om misstappen af te straffen. De kloof bedraagt slechts vier puntjes, en Gent speelt straks nog. vooraf, 13 uur 05.

Beerschot richt zijn pijlen op Seraing en de barrages, want de rechtstreekse redding wordt stilaan onmogelijk. De Ratten moeten op vijf speeldagen een achterstand van zeven punten wegknagen.

Tijd voor een thuiszege? De Bosuil wacht al sinds 16 januari op een zege van Antwerp. STVV kwam gelijkspelen en daarna gingen Union en KV Mechelen met de volle buit aan de haal. vooraf, 12 uur 48.

Beerschot is het gedroomde slachtoffer, want het verloor zijn laatste zeven duels op verplaatsing. Winnen deed het dit seizoen buitenshuis zelfs nog geen enkele keer.

Felipe Avenatti zit in een bijzondere situatie. De Uruguayaan (eigendom van Standard) werd in de eerste helft van het seizoen uitgeleend aan leider Union. Daar mocht hij 14 keer invallen voor in totaal amper 66 speelminuten. vooraf, 12 uur 45.

Na de winterstop trok Avenatti naar Beerschot, waar hij in zes matchen toch een keertje wist te scoren. Met een doelpunt tegen Antwerp vandaag kan hij Union een stapje dichter bij de titel brengen en de geringe hoop op de redding bij Beerschot minstens voor eventjes levend houden.

Opstelling Beerschot. Geen Vanhamel in de kern bij de bezoekers, dus verschijnt Biebauw onder de lat. Verder nog één wijziging in vergelijking met de verloren inhaalwedstrijd van woensdag tegen Standard: Avenatti duwt Halaimia naar de bank. Een offensieve aanpassing. vooraf, 12 uur 32.

