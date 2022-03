LIVE: Inspiratieloos Anderlecht vindt geen oplossingen tegen stug Oostende

Onvrede bij de Anderlecht-supporters na een bijzonder flauwe eerste helft van hun team. Paars-wit had het meeste balbezit, maar deed daar amper iets mee. Oostende bleef makkelijk overeind en prikte af en toe goed tegen.

eerste helft, minuut 48. Rust. Onvrede bij de Anderlecht-supporters na een bijzonder flauwe eerste helft van hun team. Paars-wit had het meeste balbezit, maar deed daar amper iets mee. Oostende bleef makkelijk overeind en prikte af en toe goed tegen. .

eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra. Nog maar eens een onzuivere pass bij Anderlecht. Een beetje de rode draad in het spel van de thuisploeg. Het zal een pak beter moeten in de tweede helft. .

eerste helft, minuut 41. Duif op het veld. Nog maar eens een spelonderbreking. Nu is het zowaar een duif op het veld die het spel even ophoudt. .

39'

eerste helft, minuut 39. Oostende komt er nog eens goed uit met een diepe bal op Atanga. Zijn voorzet wordt weggewerkt in de voeten van Rocha. Die haalt uit en ziet zijn schot via een Anderlecht-been in hoekschop verdwijnen. De corner levert niks op. .