LIVE: Zulte Waregem komt meteen met de schrik vrij, Mikautadze trapt wenkende kans voorlangs

23' eerste helft, minuut 23. De Bock zoekt het hoofd van Gano die net niet bij de voorzet kan. Dabila en Dyrestam staan goed te verdedigen. . De Bock zoekt het hoofd van Gano die net niet bij de voorzet kan. Dabila en Dyrestam staan goed te verdedigen.

22' Statistiek. Met 35 zijn de Seraing-fans gekomen uit het Luikse. Ze zien hoe hun ploeg met veel balbezit gretig begonnen is aan deze partij en op zoek gaat naar het openingsdoelpunt. . eerste helft, minuut 22. Statistiek Met 35 zijn de Seraing-fans gekomen uit het Luikse. Ze zien hoe hun ploeg met veel balbezit gretig begonnen is aan deze partij en op zoek gaat naar het openingsdoelpunt.

19' eerste helft, minuut 19. Slordig Essevee. Eerst levert Vossen zomaar in en seconden later doet De Neve hetzelfde, Zulte Waregem is slordig en is duidelijk bijzonder angstig om deze wedstrijd te verliezen. . Slordig Essevee Eerst levert Vossen zomaar in en seconden later doet De Neve hetzelfde, Zulte Waregem is slordig en is duidelijk bijzonder angstig om deze wedstrijd te verliezen.

18' eerste helft, minuut 18. Mikautadze kan echt geweldig voetballen en illustreert dat even met een 'Zidannetje'. Jelle Vossen stond er bij en keek er naar. . Mikautadze kan echt geweldig voetballen en illustreert dat even met een 'Zidannetje'. Jelle Vossen stond er bij en keek er naar.

15' eerste helft, minuut 15. Misverstandje tussen De Bock en De Neve, zonder erg. De wedstrijd dommelt de laatste minuten een beetje in. . Misverstandje tussen De Bock en De Neve, zonder erg. De wedstrijd dommelt de laatste minuten een beetje in.

13' eerste helft, minuut 13. De spelers van Seraing lijken zich te amuseren, dit keer is het Opare die vrijkomt. De voorzet van de ex-speler van Zulte Waregem gaat aan alles en iedereen voorbij. Het openingskwartier is voor 'les Métallos'. . De spelers van Seraing lijken zich te amuseren, dit keer is het Opare die vrijkomt. De voorzet van de ex-speler van Zulte Waregem gaat aan alles en iedereen voorbij. Het openingskwartier is voor 'les Métallos'.

11' eerste helft, minuut 11. Mikautadze voorlangs. Opnieuw een prima mogelijkheid voor de bezoekers! De vrijstaande Kilota mag voorzetten en Mikautadze kan aanleggen, zijn schot gaat een metertje voorlangs. Achterin staat Zulte Waregem toch weer op flanellen benen. . Mikautadze voorlangs Opnieuw een prima mogelijkheid voor de bezoekers! De vrijstaande Kilota mag voorzetten en Mikautadze kan aanleggen, zijn schot gaat een metertje voorlangs. Achterin staat Zulte Waregem toch weer op flanellen benen.

9' eerste helft, minuut 9. Dabila zit op de huid van Gano en dat is ook nodig. De targetspits is zo moeilijk van de bal te zetten. . Dabila zit op de huid van Gano en dat is ook nodig. De targetspits is zo moeilijk van de bal te zetten.

7' Gele kaart voor Ewoud Pletinckx van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 7 Ewoud Pletinckx Zulte Waregem

7' eerste helft, minuut 7. Geel voor de debutant. Debutant Dyrestam kent Dompé al en werkt hem bij een tegenaanval van Zulte Waregem onderuit. Geel voor Dyrestam, maar ook voor Pletinckx die besloot om het veld over te steken en te gaan protesteren. . Geel voor de debutant Debutant Dyrestam kent Dompé al en werkt hem bij een tegenaanval van Zulte Waregem onderuit. Geel voor Dyrestam, maar ook voor Pletinckx die besloot om het veld over te steken en te gaan protesteren.

7' Gele kaart voor Mikael Dyrestam van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 7 Mikael Dyrestam RFC Seraing

6' eerste helft, minuut 6. De Neve zet Cachbach knap van de bal, maar zijn steekpass richting Vossen komt niet aan. Aan de overkant trapt Cissé van bijzonder ver in de armen van Bossut. . De Neve zet Cachbach knap van de bal, maar zijn steekpass richting Vossen komt niet aan. Aan de overkant trapt Cissé van bijzonder ver in de armen van Bossut.

3' eerste helft, minuut 3. Seraing is frivoler aan de match begonnen en zoekt de combinaties, dat kan van de thuisploeg (nog) niet gezegd worden. Ciranni pompt zomaar blind een bal richting Gano, maar de boomlange spits bevond zich in een andere zone op het veld. . Seraing is frivoler aan de match begonnen en zoekt de combinaties, dat kan van de thuisploeg (nog) niet gezegd worden. Ciranni pompt zomaar blind een bal richting Gano, maar de boomlange spits bevond zich in een andere zone op het veld.

2' eerste helft, minuut 2. Daar is bijna de openingsgoal! . Cachbach is een middenvelder met vista en toont zijn goede voeten even. Hij vindt de doorgelopen Maziz die de 0-1 lijkt te maken, maar de modder voor het doel voor Bossut remt de bal net genoeg af. Hier komt de thuisploeg meteen met de schrik vrij! . Daar is bijna de openingsgoal! Cachbach is een middenvelder met vista en toont zijn goede voeten even. Hij vindt de doorgelopen Maziz die de 0-1 lijkt te maken, maar de modder voor het doel voor Bossut remt de bal net genoeg af. Hier komt de thuisploeg meteen met de schrik vrij!

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! . "Stop War, Make Peace", die fraaie boodschap viel te lezen op de shirts waarmee de spelers van het Seraing het veld betraden. In elk geval, we zijn eraan begonnen! Wie begint het beste aan deze wedstrijd die ongetwijfeld bol zal staan van de nervositeit. . We zijn vertrokken! "Stop War, Make Peace", die fraaie boodschap viel te lezen op de shirts waarmee de spelers van het Seraing het veld betraden. In elk geval, we zijn eraan begonnen! Wie begint het beste aan deze wedstrijd die ongetwijfeld bol zal staan van de nervositeit.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen