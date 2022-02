LIVE: Union grijpt Eupen meteen bij de keel, de bezoekers ontsnappen aan vroege tegengoal

8' Nurudeen is bij de pinken. Vreemde fase voor de neus van Nurudeen. Lapoussin probeert het met een omhaal op een pass van Teuma. De retro komt er niet helemaal uit, Lapoussin mikt de bal vol in het gezicht van Agbadou. Zo wordt het toch nog een gevaarlijke bal voor Nurudeen, maar die laat zich niet verrassen. . eerste helft, minuut 8. Nurudeen is bij de pinken Vreemde fase voor de neus van Nurudeen. Lapoussin probeert het met een omhaal op een pass van Teuma. De retro komt er niet helemaal uit, Lapoussin mikt de bal vol in het gezicht van Agbadou. Zo wordt het toch nog een gevaarlijke bal voor Nurudeen, maar die laat zich niet verrassen.

4' eerste helft, minuut 4. De druk van Union houdt aan. Nurudeen moet ingrijpen op een vrije trap van Nielsen. Eupen ziet af. . De druk van Union houdt aan. Nurudeen moet ingrijpen op een vrije trap van Nielsen. Eupen ziet af.

2' eerste helft, minuut 2. Eupen ontsnapt aan vroege goal! Union komt in de tweede minuut al bijzonder dicht bij de 1-0. Na een hoekschop van Teuma blijft de bal voor doel hangen, maar in het geharrewar krijgt niemand van Union de bal in doel. . Eupen ontsnapt aan vroege goal! Union komt in de tweede minuut al bijzonder dicht bij de 1-0. Na een hoekschop van Teuma blijft de bal voor doel hangen, maar in het geharrewar krijgt niemand van Union de bal in doel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang. Kan Union het ook zonder het gouden spitsenduo Undav-Vanzeir? . Aftrap Wesli De Cremer fluit de wedstrijd op gang. Kan Union het ook zonder het gouden spitsenduo Undav-Vanzeir?

16:07 vooraf, 16 uur 07. Eupen mag nog dromen van de beker. In de competitie gaat het de laatste weken van kwaad tot erger voor Eupen, maar de ploeg kan straks wel gewoon in de bekerfinale zitten. Donderdag wacht de terugwedstrijd in en tegen Anderlecht en alles ligt nog open na het 2-2-gelijkspel in Eupen, 4 weken geleden. Drie dagen later ging Eupen in de competitie wel kansloos onderuit bij paars-wit, het werd 4-1. . Eupen mag nog dromen van de beker In de competitie gaat het de laatste weken van kwaad tot erger voor Eupen, maar de ploeg kan straks wel gewoon in de bekerfinale zitten. Donderdag wacht de terugwedstrijd in en tegen Anderlecht en alles ligt nog open na het 2-2-gelijkspel in Eupen, 4 weken geleden. Drie dagen later ging Eupen in de competitie wel kansloos onderuit bij paars-wit, het werd 4-1.

15:58 vooraf, 15 uur 58. Makkelijk programma. De afwezigheid van Dante Vanzeir is een flinke aderlating voor Union, al heeft de promovendus niet het lastigste programma richting play-offs. Na Eupen volgen nog duels tegen Kortrijk, OH Leuven, KV Oostende, Standard en Beerschot. In de heenronde legde Union tegen die ploegen een bijna perfect parcours af, enkel tegen OHL bleef het met lege handen achter. . Makkelijk programma De afwezigheid van Dante Vanzeir is een flinke aderlating voor Union, al heeft de promovendus niet het lastigste programma richting play-offs. Na Eupen volgen nog duels tegen Kortrijk, OH Leuven, KV Oostende, Standard en Beerschot. In de heenronde legde Union tegen die ploegen een bijna perfect parcours af, enkel tegen OHL bleef het met lege handen achter.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Moeizame winst in Eupen. Union kwam eind oktober met de schrik vrij in Eupen. De leider leek nochtans op weg naar een vlotte zege na twee goals voor het halfuur, maar een kwartier voor het einde zette Eupen de scheve situatie op amper 3 minuten recht. Nielsen reageerde evenwel meteen met de winnende 2-3. . Moeizame winst in Eupen Union kwam eind oktober met de schrik vrij in Eupen. De leider leek nochtans op weg naar een vlotte zege na twee goals voor het halfuur, maar een kwartier voor het einde zette Eupen de scheve situatie op amper 3 minuten recht. Nielsen reageerde evenwel meteen met de winnende 2-3.

Eupen in vrije val. Eupen maakte een bijzonder sterke competitiestart en was zelfs even leider, maar de laatste maanden gaat het steil bergaf voor de club uit Oost-België. 6 van de 7 competitiezeges boekte Eupen tijdens de eerste 10 speeldagen. Daarin pakte het in totaal 20 punten. Nadien kon Eupen in 18 wedstrijden amper 7 punten sprokkelen. De laatste overwinning dateert van 12 december, thuis tegen Beerschot. Met Seraing, de voorlaatste, op slechts 4 punten is Eupen nog lang niet uit de gevarenzone.



Nadien kon Eupen in 18 wedstrijden amper 7 punten sprokkelen. De laatste overwinning dateert van 12 december, thuis tegen Beerschot. Met Seraing, de voorlaatste, op slechts 4 punten is Eupen nog lang niet uit de gevarenzone.

15:37 vooraf, 15 uur 37. Ngoy op de bank, Nuhu aan de aftrap. Slechts één wissel in de basis van Eupen. Ngoy moet vandaag vrede nemen met een plek op de bank. Coach Valkanis geeft de voorkeur aan Nuhu. . Ngoy op de bank, Nuhu aan de aftrap Slechts één wissel in de basis van Eupen. Ngoy moet vandaag vrede nemen met een plek op de bank. Coach Valkanis geeft de voorkeur aan Nuhu.

15:34 vooraf, 15 uur 34. Millan en Mitoma vervangen Undav en Vanzeir. Het zijn bij Union weinig verrassend Mitoma en Millan die de leemte moeten opvullen die het duo Vanzeir-Undav nalaat. Kandouss, Nielsen en Van der Heyden komen terug uit schorsing en staan meteen weer aan de aftrap. Bager, Marcq en Machida verhuizen daardoor naar de bank. . Millan en Mitoma vervangen Undav en Vanzeir Het zijn bij Union weinig verrassend Mitoma en Millan die de leemte moeten opvullen die het duo Vanzeir-Undav nalaat. Kandouss, Nielsen en Van der Heyden komen terug uit schorsing en staan meteen weer aan de aftrap. Bager, Marcq en Machida verhuizen daardoor naar de bank.

Veerkracht bij Union, niet bij Eupen. Hoewel de vuistslag van Dante Vanzeir alles overschaduwde, pakte Union vorige week wel de drie punten mee uit Charleroi. De promovendus toonde zo nog maar eens veerkracht na de nederlaag tegen STVV. Tweemaal op rij verliezen, dat is Union sinds februari 2019 niet meer overkomen. Diezelfde veerkracht was er niet bij Eupen. Ook Michael Valkanis, de opvolger van de ontslagen Stefan Krämer, slaagde er niet in het tij te keren. Tegen een nochtans weinig overtuigend Club Brugge ging Eupen opnieuw de boot in. In zijn laatste 10 wedstrijden pakte Eupen amper 2 punten.



Diezelfde veerkracht was er niet bij Eupen. Ook Michael Valkanis, de opvolger van de ontslagen Stefan Krämer, slaagde er niet in het tij te keren. Tegen een nochtans weinig overtuigend Club Brugge ging Eupen opnieuw de boot in. In zijn laatste 10 wedstrijden pakte Eupen amper 2 punten.

15:22 vooraf, 15 uur 22. Lukt het ook zonder Vanzeir en Undav? Voor het eerst dit seizoen treedt Union in actie zonder het dodelijke spitsenduo Undav-Vanzeir. Vanzeir zit zijn eerste van 5 schorsingsdagen uit en ook Undav zit na zijn 5e gele kaart op het strafbankje. Kan Eupen daarvan profiteren? Volg de wedstrijd hier vanaf 16.15u. . Lukt het ook zonder Vanzeir en Undav? Voor het eerst dit seizoen treedt Union in actie zonder het dodelijke spitsenduo Undav-Vanzeir. Vanzeir zit zijn eerste van 5 schorsingsdagen uit en ook Undav zit na zijn 5e gele kaart op het strafbankje. Kan Eupen daarvan profiteren? Volg de wedstrijd hier vanaf 16.15u.

Opstelling Union. Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Kaoru Mitoma, Casper Nielsen, Lazare Amani, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Alex Millán Opstelling Union Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Kaoru Mitoma, Casper Nielsen, Lazare Amani, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Alex Millán

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Teddy Alloh, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Boris Lambert, Andreas Beck, James Jeggo, Stef Peeters, Gary Magnée, Isaac Nuhu, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Abdul Manaf Nurudeen, Teddy Alloh, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Boris Lambert, Andreas Beck, James Jeggo, Stef Peeters, Gary Magnée, Isaac Nuhu, Smail Prevljak