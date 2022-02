LIVE: De VAR ontneemt Gent de 0-1 én zet Gent met 10 man

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Gent vloekt op de VAR. Standard en Gent gaan rusten bij 0 tegen 0 en dat zal vooral Gent niet fijn vinden. Het afkeuren van de 0-1 staat ter discussie en bij Gent vinden ze dat de fout op Hanche-Olsen meer dan geel verdiende en de rode kaart van Vadis is ook streng. . Gent vloekt op de VAR Standard en Gent gaan rusten bij 0 tegen 0 en dat zal vooral Gent niet fijn vinden. Het afkeuren van de 0-1 staat ter discussie en bij Gent vinden ze dat de fout op Hanche-Olsen meer dan geel verdiende en de rode kaart van Vadis is ook streng.

45+1' Rode kaart voor Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 46 Vadis Odjidja Ofoe KAA Gent

45' eerste helft, minuut 45. Gent moet voort met z'n tienen! Vadis mag gaan douchen! Bij Gent begrijpen ze er niets van en daar is wel iets voor te zeggen. De bal is weggespeeld en in een vol sprintduel legt Tapsoba al tackelend zijn enkel in de loop van Vadis. . Gent moet voort met z'n tienen! Vadis mag gaan douchen! Bij Gent begrijpen ze er niets van en daar is wel iets voor te zeggen. De bal is weggespeeld en in een vol sprintduel legt Tapsoba al tackelend zijn enkel in de loop van Vadis.

44' Lardot gaat kijken naar de beelden. Hangt er een rode kaart voor Vadis in de lucht? Lardot wordt naar de beelden geroepen. Benieuwd naar zijn verdict. . eerste helft, minuut 44. Lardot gaat kijken naar de beelden Hangt er een rode kaart voor Vadis in de lucht? Lardot wordt naar de beelden geroepen. Benieuwd naar zijn verdict.

43' eerste helft, minuut 43. Tapsoba speelt de bal half vallend nog net weg en daardoor gaat Vadis net op de enkel van de Burkinees staan. Vadis geeft meteen aan dat hij de Burkinees raakt. . Tapsoba speelt de bal half vallend nog net weg en daardoor gaat Vadis net op de enkel van de Burkinees staan. Vadis geeft meteen aan dat hij de Burkinees raakt.

41' eerste helft, minuut 41. Pavlovic speelt met vuur, hoor. Hij lijkt de doorgebroken Nurio te willen afhouden, maar bedenkt zich nét op tijd. Nurio wist dat het Pavlovic was en ging graag liggen, maar dat had Lardot goed doorzien. . Pavlovic speelt met vuur, hoor. Hij lijkt de doorgebroken Nurio te willen afhouden, maar bedenkt zich nét op tijd. Nurio wist dat het Pavlovic was en ging graag liggen, maar dat had Lardot goed doorzien.

39' eerste helft, minuut 39. Schotje van Vadis. Vadis schenkt zichzelf weer wat ruimte om aan te leggen. Toch wijkt zijn schot nog licht af, waardoor Bodart geen wonderen moet verrichten om de bal te klemmen. . Schotje van Vadis Vadis schenkt zichzelf weer wat ruimte om aan te leggen. Toch wijkt zijn schot nog licht af, waardoor Bodart geen wonderen moet verrichten om de bal te klemmen.

38' eerste helft, minuut 38. Bij Gent verdedigen ze niet al te doortastend. Raskin kan de bal oppikken en wil meteen knallen, maar Ngadeu staat prima in de weg om erger te voorkomen. . Bij Gent verdedigen ze niet al te doortastend. Raskin kan de bal oppikken en wil meteen knallen, maar Ngadeu staat prima in de weg om erger te voorkomen.

37' Gele kaart voor Damjan Pavlovic van Standard tijdens eerste helft, minuut 37 Damjan Pavlovic Standard

36' eerste helft, minuut 36. Ook een geel karton voor Pavlovic. Hiernet kwam Dussenne nog goed weg zonder kaart na een late tackle op Vadis, maar Pavlovic heeft minder geluk. De jonge Serviër kreeg ook al twee waarschuwingen, dus dit zat er al aan te komen. . Ook een geel karton voor Pavlovic Hiernet kwam Dussenne nog goed weg zonder kaart na een late tackle op Vadis, maar Pavlovic heeft minder geluk. De jonge Serviër kreeg ook al twee waarschuwingen, dus dit zat er al aan te komen.

33' eerste helft, minuut 33. Tapsoba overhaast. Hanche-Olsen en Ngadeu spreken niet met elkaar en Tapsoba kan bijna profiteren. Alleen knalt hij wild naast, terwijl hij ook even kon wachten op de steun van Dragus. . Tapsoba overhaast Hanche-Olsen en Ngadeu spreken niet met elkaar en Tapsoba kan bijna profiteren. Alleen knalt hij wild naast, terwijl hij ook even kon wachten op de steun van Dragus.

32' eerste helft, minuut 32. Een Gentse hoekschop wordt door Ngadeu terug in het pak gekopt, maar daar wordt de bal weggekeild voor Hanche-Olsen er zijn voet tegen kan zetten. . Een Gentse hoekschop wordt door Ngadeu terug in het pak gekopt, maar daar wordt de bal weggekeild voor Hanche-Olsen er zijn voet tegen kan zetten.

29' Gele kaart voor Abdoul Tapsoba van Standard tijdens eerste helft, minuut 29 Abdoul Tapsoba Standard

29' eerste helft, minuut 29. Tapsoba in het boekje van Lardot. In al zijn gretigheid komt Tapsoba veel te laat bij Hanche-Olsen, die daardoor stevig wordt aangetrapt. De jonge Burkinees is het slachtoffer van de potige start van zijn eigen team. . Tapsoba in het boekje van Lardot In al zijn gretigheid komt Tapsoba veel te laat bij Hanche-Olsen, die daardoor stevig wordt aangetrapt. De jonge Burkinees is het slachtoffer van de potige start van zijn eigen team.

27' eerste helft, minuut 27. Cafaro komt tot een schotje vanop een meter of 20, maar zijn poging belandt hoog in de lege tribunes van Sclessin. . Cafaro komt tot een schotje vanop een meter of 20, maar zijn poging belandt hoog in de lege tribunes van Sclessin.

23' Tissoudali scoort, maar de VAR grijpt in. Castro-Montes brengt een flankwissel in één tijd weer voor doel, waar Tissoudali de bal netjes tussen de beentjes van Bodart in doel tikt. Alleen gaat het feestje niet door, want de VAR heeft buitenspel opgemerkt. . eerste helft, minuut 23. Tissoudali scoort, maar de VAR grijpt in Castro-Montes brengt een flankwissel in één tijd weer voor doel, waar Tissoudali de bal netjes tussen de beentjes van Bodart in doel tikt. Alleen gaat het feestje niet door, want de VAR heeft buitenspel opgemerkt.

20' eerste helft, minuut 20. Het is nu al enkele minuten stil, op het sporadische bommetje van de supporters na dan. Die hebben zich achter het scorebord verschanst. . Het is nu al enkele minuten stil, op het sporadische bommetje van de supporters na dan. Die hebben zich achter het scorebord verschanst.

16' eerste helft, minuut 16. Sissako keert goed terug. Het gaat snel op en neer bij momenten. Depoitre lijkt op doel te kunnen trappen, maar zijn poging wordt nog afgeblokt door een tackelende Sissako. . Sissako keert goed terug Het gaat snel op en neer bij momenten. Depoitre lijkt op doel te kunnen trappen, maar zijn poging wordt nog afgeblokt door een tackelende Sissako.