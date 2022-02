LIVE: Van Crombrugge behoedt Anderlecht voor vroege achterstand, Gomez treft de paal

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Letterlijk en figuurlijk vuurwerk. Verschaeren dwingt voor Anderlecht een eerste hoekschop af. Een kans voor Anderlecht levert het niet op, wel een snedige counter van OHL. Maar terwijl er een vuurpijl naast het doel van Van Crombrugge landt, spelen Tamari en Kaba het niet goed uit. . Letterlijk en figuurlijk vuurwerk Verschaeren dwingt voor Anderlecht een eerste hoekschop af. Een kans voor Anderlecht levert het niet op, wel een snedige counter van OHL. Maar terwijl er een vuurpijl naast het doel van Van Crombrugge landt, spelen Tamari en Kaba het niet goed uit.

11' eerste helft, minuut 11. Het tempo blijft hoog liggen in deze wedstrijd. Het spel gaat ook goed heen en weer. De supporters worden verwend. . Het tempo blijft hoog liggen in deze wedstrijd. Het spel gaat ook goed heen en weer. De supporters worden verwend.

6' Gomez op de paal! Daar is de reactie van Anderlecht. Gomez pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar zijn knal strandt op de paal. De herhaling leert dat Runarsson er nog met zijn vingertoppen bij zat. Pittig begin van de wedstrijd! . eerste helft, minuut 6. Gomez op de paal! Daar is de reactie van Anderlecht. Gomez pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar zijn knal strandt op de paal. De herhaling leert dat Runarsson er nog met zijn vingertoppen bij zat. Pittig begin van de wedstrijd!

5' eerste helft, minuut 5. Van Crombrugge doet het weer! Een tweede reuzenkans voor OHL in amper 4 minuten. Nu is het Özkacar die kan koppen op een hoekschop en opnieuw houdt Van Crombrugge Anderlecht overeind met een schitterende redding. OHL is ijzersterk aan deze wedstrijd begonnen. . Van Crombrugge doet het weer! Een tweede reuzenkans voor OHL in amper 4 minuten. Nu is het Özkacar die kan koppen op een hoekschop en opnieuw houdt Van Crombrugge Anderlecht overeind met een schitterende redding. OHL is ijzersterk aan deze wedstrijd begonnen.

2' Van Crombrugge voorkomt snelle 1-0. Meteen alle hens aan dek bij Anderlecht. Na een snelle omschakeling wordt Maertens met een perfecte pass alleen voor Van Crombrugge gebracht, maar de doelman brengt redding voor Anderlecht. . eerste helft, minuut 2. Van Crombrugge voorkomt snelle 1-0 Meteen alle hens aan dek bij Anderlecht. Na een snelle omschakeling wordt Maertens met een perfecte pass alleen voor Van Crombrugge gebracht, maar de doelman brengt redding voor Anderlecht.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Anderlecht brengt de bal aan het rollen in Leuven. Kan paars-wit de goede lijn doortrekken? . Aftrap Anderlecht brengt de bal aan het rollen in Leuven. Kan paars-wit de goede lijn doortrekken?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:43 vooraf, 20 uur 43. Huldiging Bart Swings. Voor de aftrap wordt Bart Swings uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hij veroverde vorig weekend olympisch goud op de massastart. De glunderende olympische kampioen geniet zichtbaar. . Huldiging Bart Swings Voor de aftrap wordt Bart Swings uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hij veroverde vorig weekend olympisch goud op de massastart. De glunderende olympische kampioen geniet zichtbaar.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Speciale boodschap. Beide ploegen komen het veld op in speciale shirts. Daarop prijkt een boodschap om de mensen in Oekraïne te ondersteunen. "For Ukraine, for peace, for Mykha" staat er te lezen. Mykha verwijst uiteraard naar Bogdan Mychajlitsjenko, de Oekraïense spelers van Anderlecht. . Speciale boodschap Beide ploegen komen het veld op in speciale shirts. Daarop prijkt een boodschap om de mensen in Oekraïne te ondersteunen. "For Ukraine, for peace, for Mykha" staat er te lezen. Mykha verwijst uiteraard naar Bogdan Mychajlitsjenko, de Oekraïense spelers van Anderlecht.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Maakt OHL het Anderlecht weer lastig? Anderlecht kwam dit seizoen op eigen veld niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen OH Leuven en ook vorig seizoen had paars-wit het knap lastig met de Leuvenaars. Ook toen draaide het duel in het Lotto Park op een 2-2-gelijkspel uit en in Leuven ging Anderlecht zelfs onderuit met het kleinste verschil. Lukte het Anderlecht na 3 pogingen wel om OHL te verslaan? . Maakt OHL het Anderlecht weer lastig? Anderlecht kwam dit seizoen op eigen veld niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen OH Leuven en ook vorig seizoen had paars-wit het knap lastig met de Leuvenaars. Ook toen draaide het duel in het Lotto Park op een 2-2-gelijkspel uit en in Leuven ging Anderlecht zelfs onderuit met het kleinste verschil. Lukte het Anderlecht na 3 pogingen wel om OHL te verslaan?

19:54 vooraf, 19 uur 54. Anderlecht op toerental. Met een 4 op 12 sputterde de motor van Anderlecht bij de hervatting na de winterstop, maar de laatste weken is het team van Vincent Kompany weer op toerental gekomen met 3 zeges op een rij. Bovendien schakelde het vorige zondag met Racing Genk ook een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs uit. Voor OHL kwam er op de vorige speeldag dan weer een einde aan een zegereeks van 3 wedstrijden. Op bezoek bij STVV gingen de Leuvenaars met 2-0 de boot in. Het wordt zo nog opletten voor een seizoenseinde in mineur, want met onder meer Anderlecht, Union, Antwerp en AA Gent wachten nog enkele stevige opponenten. . Anderlecht op toerental Met een 4 op 12 sputterde de motor van Anderlecht bij de hervatting na de winterstop, maar de laatste weken is het team van Vincent Kompany weer op toerental gekomen met 3 zeges op een rij. Bovendien schakelde het vorige zondag met Racing Genk ook een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs uit.



Voor OHL kwam er op de vorige speeldag dan weer een einde aan een zegereeks van 3 wedstrijden. Op bezoek bij STVV gingen de Leuvenaars met 2-0 de boot in. Het wordt zo nog opletten voor een seizoenseinde in mineur, want met onder meer Anderlecht, Union, Antwerp en AA Gent wachten nog enkele stevige opponenten.

19:51 vooraf, 19 uur 51. 2 wissels . Geen wijzigingen bij Anderlecht, Kompany behoudt het vertrouwen in de elf die vorige week begonnen tegen Genk. Bij OH Leuven ontbreekt de geschorste Malinov, terwijl Patris na zijn ongelukkige wedstrijd tegen STVV naar de bank verhuist. Keita en Chakla zijn hun vervangers. . 2 wissels Geen wijzigingen bij Anderlecht, Kompany behoudt het vertrouwen in de elf die vorige week begonnen tegen Genk. Bij OH Leuven ontbreekt de geschorste Malinov, terwijl Patris na zijn ongelukkige wedstrijd tegen STVV naar de bank verhuist. Keita en Chakla zijn hun vervangers.

19:49 vooraf, 19 uur 49.

19:46 vooraf, 19 uur 46.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Spektakel in de heenwedstrijd. Eind oktober leverde het duel tussen Anderlecht en OH Leuven een spektakelrijke wedstrijd op. Paars-wit kon toen op de valreep een thuisnederlaag vermijden. Het haalde na de uitsluiting van Murillo met zijn tienen een achterstand op dankzij twee treffers van Zirkzee. Diep in de extra tijd leek OHL alsnog op weg naar winst toen Ashimeru rood kreeg voor een penaltyovertreding, maar Van Crombrugge stopte de strafschop van Kaba. . Spektakel in de heenwedstrijd Eind oktober leverde het duel tussen Anderlecht en OH Leuven een spektakelrijke wedstrijd op. Paars-wit kon toen op de valreep een thuisnederlaag vermijden. Het haalde na de uitsluiting van Murillo met zijn tienen een achterstand op dankzij twee treffers van Zirkzee.



Diep in de extra tijd leek OHL alsnog op weg naar winst toen Ashimeru rood kreeg voor een penaltyovertreding, maar Van Crombrugge stopte de strafschop van Kaba.

19:37 vooraf, 19 uur 37. Cruciale week voor paars-wit. Anderlecht staat voor een belangrijke week, want donderdag wacht de terugwedstrijd in de halve finales van de beker. 3 weken geleden kon paars-wit op de valreep een nederlaag afwenden in Eupen, de strijd voor een finaleplaats ligt nog volledig open na het 2-2-gelijkspel. In de competitie had Anderlecht 3 dagen na de bekerwedstrijd minder moeite met Eupen, de recordkampioen boekte toen een vlotte 4-1-zege. . Cruciale week voor paars-wit Anderlecht staat voor een belangrijke week, want donderdag wacht de terugwedstrijd in de halve finales van de beker. 3 weken geleden kon paars-wit op de valreep een nederlaag afwenden in Eupen, de strijd voor een finaleplaats ligt nog volledig open na het 2-2-gelijkspel. In de competitie had Anderlecht 3 dagen na de bekerwedstrijd minder moeite met Eupen, de recordkampioen boekte toen een vlotte 4-1-zege.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Verkleint Anderlecht de kloof met Union? Aan de vooravond van de topper Club Brugge-Antwerp kan Anderlecht een zaakje doen. Met een overwinning op het veld van OH Leuven springt paars-wit voorlopig naar een gedeelde tweede plaats. Bovendien kan het ook twee punten inlopen op Union, na het gelijkspel van de leider tegen Eupen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Verkleint Anderlecht de kloof met Union? Aan de vooravond van de topper Club Brugge-Antwerp kan Anderlecht een zaakje doen. Met een overwinning op het veld van OH Leuven springt paars-wit voorlopig naar een gedeelde tweede plaats. Bovendien kan het ook twee punten inlopen op Union, na het gelijkspel van de leider tegen Eupen. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

19:31 - Vooraf Vooraf, 19 uur 31

Opstelling OH Leuven. Rúnar Alex Rúnarsson, Sofian Chakla, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Musa Tamari, Siebe Schrijvers, Mandela Keita, Casper De Norre, Xavier Mercier, Sory Kaba, Mathieu Maertens Opstelling OH Leuven Rúnar Alex Rúnarsson, Sofian Chakla, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Musa Tamari, Siebe Schrijvers, Mandela Keita, Casper De Norre, Xavier Mercier, Sory Kaba, Mathieu Maertens

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Wesley Hoedt, Zeno Debast, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Josh Cullen, Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Wesley Hoedt, Zeno Debast, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Josh Cullen, Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé