LIVE: OHL en Anderlecht houden elkaar in evenwicht, doelpunt Verschaeren afgekeurd voor buitenspel

De gebruikelijke wissel bij Anderlecht. Zirkzee wordt naar de kant gehaald voor Raman, Refaelov voor El Hadj. Vooral Refaelov is zichtbaar niet tevreden met zijn vervanging.

tweede helft, minuut 63. Exit Zirkzee en Refaelov. De gebruikelijke wissel bij Anderlecht. Zirkzee wordt naar de kant gehaald voor Raman, Refaelov voor El Hadj. Vooral Refaelov is zichtbaar niet tevreden met zijn vervanging. .

Je zou het niet verwachten als je louter naar de tussenstand kijkt, maar na een ruim een uur wedstrijd hebben we al 23 doelkansen kunnen noteren. 12 voor OHL, 11 voor Anderlecht. Slechts een beperkt deel daarvan landde ook binnen het doelkader.

tweede helft, minuut 61. 23 doelkansen. Je zou het niet verwachten als je louter naar de tussenstand kijkt, maar na een ruim een uur wedstrijd hebben we al 23 doelkansen kunnen noteren. 12 voor OHL, 11 voor Anderlecht. Slechts een beperkt deel daarvan landde ook binnen het doelkader. .

Nieuwe kans voor de thuisploeg. Tamari gooit de bal na een knappe actie voor doel, maar Maertens kan er net niet bij. Anderlecht heeft het even moeilijk.

tweede helft, minuut 61. Nieuwe kans voor de thuisploeg. Tamari gooit de bal na een knappe actie voor doel, maar Maertens kan er net niet bij. Anderlecht heeft het even moeilijk. .

Het balbezit blijft voor Anderlecht, terwijl OH Leuven loert op de counter. Het is na de rust moeilijk voor paars-wit om kansen te creëren.

tweede helft, minuut 54. Weinig paars-wit doelgevaar. Het balbezit blijft voor Anderlecht, terwijl OH Leuven loert op de counter. Het is na de rust moeilijk voor paars-wit om kansen te creëren. .

48'

tweede helft, minuut 48. Maertens rondt het weer niet af. Knappe omschakeling van OHL. Weer is het Maertens die de diepte wordt ingestuurd, maar weer laat hij de kans liggen. Dit keer besluit hij in één tijd over doel. .