Oostende en STVV scoren niet in vroege eindeseizoensmatch

Oostende - STVV in een notendop:

Met vergrootglas zoeken naar kansen

Over de partij tussen KV Oostende - STVV kunnen we kort zijn. Veel strijd, middenveldspel, maar o zo weinig kansen. Hara kopte wel een keer naast en aan de overzijde poeierde Gueye het leer eens over. Daar moesten we het lange tijd mee doen.



Het was wachten op opschudding. Op die ene klasseflits in de zone van de waarheid. Durkin was er nog kort bij, maar zijn kopbal zeilde naast. Daar was doelman Scherpen wel geklopt.



Als één ploeg aanspraak mocht maken op de drie punten, dan toch KV Oostende. De Kustboys voerden de druk wel wat op. Veel meer dan kansen voor Rocha Santos (2 keer) en een kopbal van Fortes leverde dat niet op.



Als u deze partij niet hebt gevolgd, dan heeft u zeker niets gemist. Beide ploegen verdeelden uiteindelijk de koek.