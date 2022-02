KV Mechelen laat dure punten liggen in spektakelpot tegen Cercle Brugge

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde! . Wat een heerlijke partij hebben we te zien gekregen. Een echte cupmatch, met bijzonder veel intensiteit en kansen aan beide kanten. Cercle wiste nog voor rust een 2-0 achterstand uit, telkens op een stilstaande fase. In de tweede helft voetbalden beide teams ook met open vizier, maar doelpunten kwamen er niet meer. Er viel wel aan elke kant nog een rode kaart. . Einde! Wat een heerlijke partij hebben we te zien gekregen. Een echte cupmatch, met bijzonder veel intensiteit en kansen aan beide kanten. Cercle wiste nog voor rust een 2-0 achterstand uit, telkens op een stilstaande fase. In de tweede helft voetbalden beide teams ook met open vizier, maar doelpunten kwamen er niet meer. Er viel wel aan elke kant nog een rode kaart.

90+6' tweede helft, minuut 96. Neen, de laatste mogelijkheid levert niets meer op. Er komt geen winnaar.

90+6' tweede helft, minuut 96. En ook Didillon moet nog eens in actie komen op een vrije trap van Vanlerberghe. Nog een hoekschop!

90+6' tweede helft, minuut 96. Sjved niet! Marjan Sjved maakt het niet af, wat een unieke mogelijkheid nog in het ultieme slot. De Oekraïener knijpt naar binnen, maar gaat dan te veel voor eigen succes en laat na om Storm de winnende treffer aan te bieden.

90+4' tweede helft, minuut 94. Matondo voorlangs . We hebben het al een paar keer gezegd: Matondo is bij momenten ongrijpbaar. Dit keer glipt hij Van Hoorenbeeck voorbij en vanuit een scherpe hoek trapt hij nipt voorlangs. De thuisploeg ontsnapt hier aan de nederlaag!

90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij Cercle Brugge, Edgaras Utkus erin, Dino Hotic eruit wissel Dino Hotic Edgaras Utkus

90+3' tweede helft, minuut 93. De tijd tikt genadeloos weg en dat is vooral in het nadeel van KV Mechelen. Intussen gaat ook Hotic nog naar de kant, de Bosniër speelde een dijk van een match en was in de goals van Cercle rechtstreeks betrokken.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij KV Mechelen, Samuel Oum Gouet erin, Rob Schoofs eruit wissel Rob Schoofs Samuel Oum Gouet

90+1' Toegevoegde tijd. Er komen nog 5 minuten bij. Oum Gouet lost Schoofs nog af die enkele minuten geleden geraakt werd in een duel. . tweede helft, minuut 91.

90' tweede helft, minuut 90. Striemend fluitconcert . De thuisfans geven Matondo een striemend fluitconcert. De aanvaller was betrokken in talrijke akkefietjes vanavond. De Welshman blijft wel bijzonder lastig om in bedwang te houden.

87' tweede helft, minuut 87. Bij Cercle gooien ze zich nu met lijf en leden voor elk schot van de thuisploeg. Schoofs wil aanleggen, maar er staat een verdediger op de juiste plek om af te blokken.

87' Gele kaart voor Rick van Drongelen van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 87 Rick van Drongelen KV Mechelen

84' tweede helft, minuut 84. Cuypers kopt te slap. Cuypers is opnieuw bezig aan een schitterende partij. Walsh vindt zijn diepe spits, maar dit keer is zijn kopbal te slap om Didillon te verontrusten. We gaan zo stilaan de laatste 5 minuten in van een zinderende partij.

83' Gele kaart voor Thomas Didillon van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 83 Thomas Didillon Cercle Brugge

82' tweede helft, minuut 82. KV Mechelen geeft niet op en blijft doorrazen in de zoektocht naar een 10e thuiszege. Cuypers kopt vanuit een onmogelijke hoek nog richting doel, zijn kopbal gaat op het dak van het doel. Intussen krijgt Didillon geel voor tijdrekken.

79' tweede helft, minuut 79. Thalhammer ziet het ideale moment om in te grijpen. Sousa en Ganvoula komen Denkey en Miangue aflossen. Cercle ruikt uiteraard bloed nu ook KVM met 10 is gevallen.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Cercle Brugge, Sousa erin, Senna Miangue eruit wissel Senna Miangue Sousa