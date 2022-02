LIVE: Genk heeft aan de rust een dubbele voorsprong beet tegen zwak KV Kortrijk

Kortrijk trekt razendsnel naar de overkant. Selemani is onhoudbaar en zoekt de Algerijnse spits Messaoudi, maar opnieuw pakt Vandevoordt uit met een fraaie parade.

Tijdens de rust mocht Jakobsen het zegegebaar maken in Kuurne-Brussel-Kuurne en ook hier staat de ploeg in het blauw er goed voor. Trekt Genk de goede lijn van de eerste helft door?

16:48

rust, 16 uur 48. Rust. Genk gaat rusten met een comfortabele 2-0-voorsprong tegen een afwezig KV Kortrijk. Onuachu opende de score met een rake kopslag, even later gaf hij de assist voor Paintsil. Genk bracht de bezoekers bijna weer in de match. Klungelig uitverdedigen van Lucumi leverde Messaoudi een huizenhoge kans op, maar Vandevoordt stond paraat. .