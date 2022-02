Van hemel naar hel: Beerschot geeft levensbelangrijke zege uit handen tegen Charleroi

De wedstrijd zit er op en Beerschot blijft wederom achter met lege handen. Het kwam nochtans op voorsprong, maar Charleroi wint uiteindelijk nog met 2-3. Was dit dan de laatste kans voor Beerschot?

Ai ai, Beerschot. De thuisploeg geeft de voorsprong helemaal weg. Zorgane krijgt het leer in de zestien en trapt dan staalhard binnen: 2-3.

We krijgen Shankland nog een keer te zien. Na de invalbeurt van Holzhauser waagt de Schot zijn kans. Zijn vizier staat echter niet helemaal op scherp.

Beerschot wil een strafschop. Ryan Sanusi begint aan een avondwandeling en zet zich door tot in de zestien van Charleroi. Heymans roept hem een halt toe met een tackle, een elfmeter is het zeker niet.

own goal

71'

tweede helft, minuut 71. GOAL! 2-2 owngoal Radic. Het hing een tijdje in de lucht en de 2-2 is nu toch een feit. Kayembe zet het leer voor en Radic devieert de bal ongelukkig in eigen doel. Pech voor de Ratten. .