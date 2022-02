LIVE: Houdt Beerschot de drie punten thuis tegen Charleroi in match van de laatste kans?

Het eerste schot tussen de palen is een feit. Shankland krijgt wat ruimte en daar profiteert hij van. De spits haalt meteen uit, Koffi kan klemmen.

eerste helft, minuut 9. Schot Shankland. Het eerste schot tussen de palen is een feit. Shankland krijgt wat ruimte en daar profiteert hij van. De spits haalt meteen uit, Koffi kan klemmen. .

8'

eerste helft, minuut 8. Het is nog steeds wachten op die eerste grote kans. Sebaoui wil nu op zijn linkerflank wel iets in elkaar knutselen. Hij loopt met het leer over de achterlijn. .