LIVE: KV Oostende en Standard strijden om plekje in veilige middenmoot

21' eerste helft, minuut 21. KV Oostende zit goed in de wedstrijd en laat de bal bij momenten goed rondgaan. Johan De Caluwé op Radio 1. KV Oostende zit goed in de wedstrijd en laat de bal bij momenten goed rondgaan. Johan De Caluwé op Radio 1

19' eerste helft, minuut 19. Cafaro mikt naast. Cafaro, een van de weinige lichtpunten bij Standard de voorbije weken, legt aan vanuit de tweede lijn. De bal rolt een meter of twee naast. . Cafaro mikt naast Cafaro, een van de weinige lichtpunten bij Standard de voorbije weken, legt aan vanuit de tweede lijn. De bal rolt een meter of twee naast.



16' eerste helft, minuut 16. Ook McGeehan mist. Vrije schietkans voor McGeehan na een afgeweerde voorzet van Capon, maar de Noord-Ier kan zijn schot niet laag houden. . Ook McGeehan mist Vrije schietkans voor McGeehan na een afgeweerde voorzet van Capon, maar de Noord-Ier kan zijn schot niet laag houden.

15' Standard maakt opnieuw een fletse indruk:. eerste helft, minuut 15. Standard maakt opnieuw een fletse indruk:

15' eerste helft, minuut 15. KVO-doelman Scherpen verschijnt voor het eerst in beeld als hij een verre bal van de bezoekers onderschept. Standard bakt er voorlopig helemaal niets van. . KVO-doelman Scherpen verschijnt voor het eerst in beeld als hij een verre bal van de bezoekers onderschept. Standard bakt er voorlopig helemaal niets van.

9' eerste helft, minuut 9. Oostende blijft komen. Gueye verrast met een lage schuiver, die maar nipt naast gaat. . Oostende blijft komen. Gueye verrast met een lage schuiver, die maar nipt naast gaat.

7' eerste helft, minuut 7. Gueye trapt over! De thuisploeg is baas in de openingsfase. Via McGeehan en Sakamoto komt de bal opnieuw bij Gueye, die nu over besluit. . Gueye trapt over! De thuisploeg is baas in de openingsfase. Via McGeehan en Sakamoto komt de bal opnieuw bij Gueye, die nu over besluit.

3' eerste helft, minuut 3. Eerste keer KVO. McGeehan kan ver oprukken en Gueye bedienen, maar die trapt tegen Calut aan. De bal botst eerst tegen de voet van Calut en dan tegen diens arm, dus geen penalty. . Eerste keer KVO McGeehan kan ver oprukken en Gueye bedienen, maar die trapt tegen Calut aan. De bal botst eerst tegen de voet van Calut en dan tegen diens arm, dus geen penalty.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Erik Lambrechts fluit de partij op gang, de thuisploeg trapt af. . Aftrap Daar gaan we! Ref Erik Lambrechts fluit de partij op gang, de thuisploeg trapt af.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:17 vooraf, 18 uur 17. Pittig weertje. Het regent en waait nog steeds stevig in Oostende, geen ideale voetbalomstandigheden dus. Het zou straks wel ophouden met regenen, maar de felle wind kan wel nog een factor zijn. . Pittig weertje Het regent en waait nog steeds stevig in Oostende, geen ideale voetbalomstandigheden dus. Het zou straks wel ophouden met regenen, maar de felle wind kan wel nog een factor zijn.

18:00 Oostende en Standard zijn aan elkaar gewaagd dit seizoen:. vooraf, 18 uur . Oostende en Standard zijn aan elkaar gewaagd dit seizoen:

17:52 Statistiek. Standard kreeg bij zijn laatste bezoekje aan Oostende een pak voor de broek: 6-2 werd het in de play-offs van vorig seizoen. De Luikenaars vielen bij een 3-2-stand met tien na rood voor Carcela. Met die nederlaag kwam een einde aan een mooi reeksje: Standard was 5 wedstrijden lang ongeslagen in Oostende, met 1 gelijkspel en 4 zeges op een rij. . vooraf, 17 uur 52. Statistiek Standard kreeg bij zijn laatste bezoekje aan Oostende een pak voor de broek: 6-2 werd het in de play-offs van vorig seizoen. De Luikenaars vielen bij een 3-2-stand met tien na rood voor Carcela. Met die nederlaag kwam een einde aan een mooi reeksje: Standard was 5 wedstrijden lang ongeslagen in Oostende, met 1 gelijkspel en 4 zeges op een rij.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Scherpen is rustiger aan de bal en in de opbouw. We gaan dat vandaag proberen te verzorgen, want vorige week zijn we daarin wat tekort gekomen. Yves Vanderhaeghe. Scherpen is rustiger aan de bal en in de opbouw. We gaan dat vandaag proberen te verzorgen, want vorige week zijn we daarin wat tekort gekomen. Yves Vanderhaeghe

17:42 vooraf, 17 uur 42. Vanderhaeghe zet Scherpen in doel. Heel wat wijzigingen in het elftal van KVO, maar de opvallendste is die van de doelman: Kjell Scherpen krijgt de voorkeur op Guillaume Hubert. Verder noteren we onder meer de terugkeer van Capon en Ndicka in de basis. Voorin rekent Vanderhaeghe op topschutter Gueye voor de doelpunten. . Vanderhaeghe zet Scherpen in doel Heel wat wijzigingen in het elftal van KVO, maar de opvallendste is die van de doelman: Kjell Scherpen krijgt de voorkeur op Guillaume Hubert. Verder noteren we onder meer de terugkeer van Capon en Ndicka in de basis. Voorin rekent Vanderhaeghe op topschutter Gueye voor de doelpunten.

17:18 vooraf, 17 uur 18. Standard mist Amallah en Laifis. Bij de bezoekers ontbreken de geblesseerden Amallah en Laifis op het wedstrijdblad, Sissako zit op de bank na zijn flater van vorige week tegen Genk. Dussenne, Bastien en Dragus nemen de vrijgekomen plekjes in. . Standard mist Amallah en Laifis Bij de bezoekers ontbreken de geblesseerden Amallah en Laifis op het wedstrijdblad, Sissako zit op de bank na zijn flater van vorige week tegen Genk. Dussenne, Bastien en Dragus nemen de vrijgekomen plekjes in.

