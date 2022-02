KV Oostende laat thuisfans voor het eerst in 2,5 maanden tijd kraaien van plezier

Afgelopen! KV Oostende houdt in een moeizame tweede helft de krappe voorsprong vast. Standard blijft andermaal met lege handen achter en lijdt zijn twaalfde nederlaag van het seizoen.

85'

tweede helft, minuut 85. Nog vijf minuten. De tijd tikt weg in het nadeel van Standard, dat op zijn twaalfde nederlaag van het seizoen afstevent. Als het hier 1-0 blijft, wipt Oostende over Standard in de stand. .