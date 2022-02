LIVE: Sainsbury kopt KV Kortrijk op voorsprong in de Vlasico

Zulte Waregem probeert zich te herpakken na de opdoffer, maar in de buurt van Ilic komen de bezoekers niet echt. Ondertussen zijn de fans van KVK aan een feestje in de tribune bezig.

eerste helft, minuut 23. Zulte Waregem probeert zich te herpakken na de opdoffer, maar in de buurt van Ilic komen de bezoekers niet echt. Ondertussen zijn de fans van KVK aan een feestje in de tribune bezig. .

Na de 1-0 is de wedstrijd toch een beetje stilgevallen.

eerste helft, minuut 21. Na de 1-0 is de wedstrijd toch een beetje stilgevallen. .

Messaoudi is heel bedrijvig in de beginfase. Hij duikt door de buitenspelval, omspeelt Bostyn, maar raakt niet meer zelf bij de bal.

eerste helft, minuut 9. Messaoudi is heel bedrijvig in de beginfase. Hij duikt door de buitenspelval, omspeelt Bostyn, maar raakt niet meer zelf bij de bal. .

De eerste kans van de wedstrijd is voor Messaoudi. Hij stuit van dichtbij op Bostyn.

eerste helft, minuut 8. Messaoudi op Bostyn. De eerste kans van de wedstrijd is voor Messaoudi. Hij stuit van dichtbij op Bostyn. .

4'

eerste helft, minuut 4. Het balbezit is duidelijk voor de bezoekers in de beginfase Kortrijk is afwachtend aan de wedstrijd begonnen. .