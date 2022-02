LIVE: KV Kortrijk-Zulte Waregem ligt stil na vuurpijl op veld

De mascotte maakt zich nuttig vlak voor de spionkop. Hij/zij is de enige man/vrouw tussen de lijnen.

Ondertussen slaan de spelers van KV Kortrijk en Zulte Waregem een praatje in de spelerstunnel. Komen ze nog naar buiten?

De supporters van KV Kortrijk laten het niet aan hun hart komen. Ze dansen, springen en zingen in de tribune.

86'

tweede helft, minuut 86. Nog vijf minuten op de klok. Het vet is al even van de soep in het Guldensporenstadion. .