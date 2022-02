LIVE (18u30): Wie zet de West-Vlaamse derby naar zijn hand: Kortrijk of Zulte Waregem?

We moeten duels winnen en strijden op het veld want dit is de wedstrijd van het jaar."

vooraf, 11 uur 37. We moeten duels winnen en strijden op het veld want dit is de wedstrijd van het jaar.". Zulte Waregem-coach Timmy Simons.

vooraf, 11 uur 29. Puntendeling in heenmatch. Hoewel Kortrijk in de heenmatch tot de 83e minuut een 0-2 voorsprong te pakken had, moesten de Kerels zich toch nog tevreden stellen met een punt. In de 84e minuut zorgde Pletinckx voor de aansluitingstreffer, waarna Vossen 4 minuten later de 2-2-eindstand vanop de stip vastlegde. Krijgen we vandaag wel een winnaar in het burenduel? .