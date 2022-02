Vindt Eupen na 1 zege in 17 matchen met nieuwe coach een nieuw elan tegen Club Brugge?

11:29 vooraf, 11 uur 29. Ik zal niet zeggen dat Odoi definitief onze 6 wordt. Maar ik ben wel tevreden over hoe Denis die rol invult. Ik zie een bepaalde groei in zijn spel. En met de extreem aanvallend ingestelde ploeg die we hebben vind ik het belangrijk dat we op die positie een speler hebben zoals hij. Club-coach Schreuder. Ik zal niet zeggen dat Odoi definitief onze 6 wordt. Maar ik ben wel tevreden over hoe Denis die rol invult. Ik zie een bepaalde groei in zijn spel. En met de extreem aanvallend ingestelde ploeg die we hebben vind ik het belangrijk dat we op die positie een speler hebben zoals hij. Club-coach Schreuder

11:26 vooraf, 11 uur 26. Cijfers spreken in het voordeel van Club . Van de 5 keer dat Club Brugge in Eupen speelde, won blauw-zwart 4 keer. Eén keer eindigde het duel aan de Kehrweg op een gelijkspel. In de heenronde stuntte Eupen bijna op Club Brugge. Het kwam op een 1-2-voorsprong, maar door een doelpunt van De Ketelaere hield Club toen nog een puntje thuis.



In de heenronde stuntte Eupen bijna op Club Brugge. Het kwam op een 1-2-voorsprong, maar door een doelpunt van De Ketelaere hield Club toen nog een puntje thuis.

11:24 vooraf, 11 uur 24. Slechte reeks van Eupen. Eupen begon met 20 op 30 aan de competitie. Na 10 speeldagen stond het aan de leiding. Intussen is het naar de 15e positie getuimeld. Niet verwonderlijk: Eupen kon maar 1 van zijn laatste 17 wedstrijden winnen: op 11 december met 1-0 thuis tegen Beerschot.

11:23 vooraf, 11 uur 23. We weten dat we met een zeer sterke tegenstander te maken krijgen. Maar we geven ons niet op voorhand gewonnen. We nemen de uitdaging aan en willen winnen. In mijn ogen komt het erop neer om grote dromen te hebben en hard te werken. Eupen-coach Michael Valkanis.

11:22 vooraf, 11 uur 22. Eupen ontvangt Club. Club Brugge trekt vandaag ten strijde tegen Eupen. De trip naar de Oostkantons belooft pittig te worden. Eupen wisselde deze week van trainer en wil zich na een aantal slechte resultaten onttrekken aan de degradatiestrijd. Volg de match vanaf 16 uur mee. . Eupen ontvangt Club Club Brugge trekt vandaag ten strijde tegen Eupen. De trip naar de Oostkantons belooft pittig te worden. Eupen wisselde deze week van trainer en wil zich na een aantal slechte resultaten onttrekken aan de degradatiestrijd. Volg de match vanaf 16 uur mee.