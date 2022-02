LIVE: Adamyan bevrijdt Club tegen Eupen na bijzonder moeilijke tweede helft

Het blijft spannend bij deze tussenstand. Nu is het weer Eupen dat voor gevaar zorgt. Na een kort genomen hoekschop schildert Nuhu de bal op het hoofd van Lambert. Die kan ongehinderd koppen, maar besluit te slap in de handen van Mignolet.

85'

tweede helft, minuut 85. Stevige misser van Adamyan. Club is nu plots een paar keer na elkaar gevaarlijk. Weer is het Adamyan die een kans krijgt, weer kan de invaller ze niet benutten. Eerst mikt hij van dichtbij pal op Nurudeen, in de herneming besluit hij wild over. .