Storm Tissoudali raasde in Ghelamco: AA Gent blaast Seraing probleemloos weg in inhaalwedstrijd

Gent - Seraing in een notendop:

Seraing in 7 minuten tijd tegen het canvas

Onmondig. Inspiratieloos. Geen vuur in de ploeg. Met wat Seraing vanavond op de grasmat bracht, hoort de voorlaatste in de stand niet thuis in eerste klasse.

De bezoekers waren een prooi voor hongerige wolven als Depoitre en Tissoudali. Kums stuurde eerst zijn spits diep en Depoitre maakte het in twee tijden af. Het doelpunt werd eerst afgekeurd, maar na een ingreep van de VAR telde de treffer toch.



Enkele minuten later ging het licht plotsklaps uit bij Dietsch. De doelman van Seraing leverde het leer zomaar in bij Tissoudali. Zoiets moet je de Marokkaanse international natuurlijk niet geven: 2-0.

De 3-0 die daar snel op volgde was de kers op de taart van enkele dolle minuten. Castro-Montes met de pass, Tissoudali met de heerlijke afwerking. Andermaal een klasseflits van een stormachtige Tissoudali.



Het werd allemaal nog pijnlijker voor Seraing. Al na 30 minuten haalde Jean Louis Garcia Opare naar de kant. De rechtsachter stapte met een gezicht op onweer naar de kant.