LIVE: Daar is al de 3-0 voor Gent! Tissoudali werkt het andermaal fraai af

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij RFC Seraing, Wagane Faye erin, Daniel Opare eruit wissel Daniel Opare Wagane Faye

29' eerste helft, minuut 29. Bijzonder pijnlijk voor Opare. Hij wordt door coach Jean Louis Garcia nu al naar de kant gehaald. Het is niet prettig om voor de rust al gewisseld te worden. . Bijzonder pijnlijk voor Opare. Hij wordt door coach Jean Louis Garcia nu al naar de kant gehaald. Het is niet prettig om voor de rust al gewisseld te worden.

27' eerste helft, minuut 27. Wedstrijd al gespeeld? Nog voor het halfuur verstreken is, lijkt deze wedstrijd al gespeeld. Gent mepte in 7 minuten tijd Seraing helemaal tegen het canvas. Het is maar de vraag of de bezoekers nog een vuist kunnen maken. . Wedstrijd al gespeeld? Nog voor het halfuur verstreken is, lijkt deze wedstrijd al gespeeld. Gent mepte in 7 minuten tijd Seraing helemaal tegen het canvas. Het is maar de vraag of de bezoekers nog een vuist kunnen maken.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Tarik Tissoudali van KAA Gent. 3, 0. goal KAA Gent RFC Seraing 31' 3 0

22' eerste helft, minuut 22. GOAL! 3-0 Tissoudali. Het gaat nu plots bijzonder snel. Castro-Montes stuurt Tissoudali het straatje in. Die legt het leer piekfijn in het zijnetje. Prachtig afgewerkt van de Nederlandse Marokkaan. . GOAL! 3-0 Tissoudali Het gaat nu plots bijzonder snel. Castro-Montes stuurt Tissoudali het straatje in. Die legt het leer piekfijn in het zijnetje. Prachtig afgewerkt van de Nederlandse Marokkaan.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Tarik Tissoudali van KAA Gent. 2, 0. goal KAA Gent RFC Seraing 31' 2 0

19' eerste helft, minuut 19. GOAL! 2-0 Tissoudali. Wat spookt Dietsch allemaal uit? De doelman van Seraing levert het leer gewoon in bij Tissoudali. Die bedankt voor het cadeau en legt de 2-0 binnen. Stevige flater van Dietsch. . GOAL! 2-0 Tissoudali Wat spookt Dietsch allemaal uit? De doelman van Seraing levert het leer gewoon in bij Tissoudali. Die bedankt voor het cadeau en legt de 2-0 binnen. Stevige flater van Dietsch.

17' Toch 1-0. VAR Wim Smet kijkt naar de beelden en trekt de buitenspellijn. Blijkbaar was het toch geen offside, want het doelpunt wordt goedgekeurd. . eerste helft, minuut 17. Toch 1-0 VAR Wim Smet kijkt naar de beelden en trekt de buitenspellijn. Blijkbaar was het toch geen offside, want het doelpunt wordt goedgekeurd.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Laurent Depoitre van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent RFC Seraing 31' 1 0

15' eerste helft, minuut 15. 1-0 Depoitre afgevlagd. Kums pakt uit met een fraaie pass en zondert zo Depoitre alleen voor doel af. In 2 tijden kan Depoitre scoren, maar de vlag gaat de hoogte in. Was het buitenspel? . 1-0 Depoitre afgevlagd Kums pakt uit met een fraaie pass en zondert zo Depoitre alleen voor doel af. In 2 tijden kan Depoitre scoren, maar de vlag gaat de hoogte in. Was het buitenspel?

13' eerste helft, minuut 13. Samoise krijgt geel voor schwalbe. Samoise kan op doelman Dietsch afstormen en de Buffalo omspeelt de doelman ook. Hij gaat neer terwijl er geen contact is. Samoise krijgt dan ook geel van Jasper Vergoote. . Samoise krijgt geel voor schwalbe Samoise kan op doelman Dietsch afstormen en de Buffalo omspeelt de doelman ook. Hij gaat neer terwijl er geen contact is. Samoise krijgt dan ook geel van Jasper Vergoote.

13' Gele kaart voor Matisse Samoise van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 13 Matisse Samoise KAA Gent

12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste kans. We hebben er een tijdje op moeten wachten, op die eerste kans. Tissoudali rukt met de bal aan de voet op en wordt dan de doorgang belet. Zijn schot wordt afgeblokt. . Eerste kans We hebben er een tijdje op moeten wachten, op die eerste kans. Tissoudali rukt met de bal aan de voet op en wordt dan de doorgang belet. Zijn schot wordt afgeblokt.

10' eerste helft, minuut 10. Samoise krijgt op zijn rechterflank even wat ruimte. Hij gooit het leer ook in de rechthoek van Seraing, maar Dietsch kan makkelijk plukken. . Samoise krijgt op zijn rechterflank even wat ruimte. Hij gooit het leer ook in de rechthoek van Seraing, maar Dietsch kan makkelijk plukken.

7' eerste helft, minuut 7. 6 punten op verplaatsing. Ondanks de slechte cijfers op verplaatsing, slechts 6 punten, wil Seraing toch af en toe naar voren trekken. Puntengewin zou alvast flink deugd doen voor de bezoekers. . 6 punten op verplaatsing Ondanks de slechte cijfers op verplaatsing, slechts 6 punten, wil Seraing toch af en toe naar voren trekken. Puntengewin zou alvast flink deugd doen voor de bezoekers.

6' eerste helft, minuut 6. Seraing krijgt de eerste hoekschop van de partij. Torunarigha kan het gevaar onschadelijk maken en het leer wegkoppen. . Seraing krijgt de eerste hoekschop van de partij. Torunarigha kan het gevaar onschadelijk maken en het leer wegkoppen.

4' eerste helft, minuut 4.

4' eerste helft, minuut 4. De beginfase is ietwat slordig. Langs beide kanten is het voorlopig lastig om kansen in elkaar te knutselen. . De beginfase is ietwat slordig. Langs beide kanten is het voorlopig lastig om kansen in elkaar te knutselen.