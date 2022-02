AA Gent vreest niet voor wegwaaiend dak vanavond: "Staan in contact met KMI"

11:54

vooraf, 11 uur 54. Piek van storm in Gent om 16u. Ons land en onze buurlanden zetten zich schrap voor mogelijk de zwaarste storm in 30 jaar. Eunice zou tussen 14 en 19 uur over ons land trekken met mogelijk rukwinden tot boven de 110 km per uur. Bij AA Gent vrezen ze vrijdagvoormiddag niet dat de wedstrijd tegen Seraing in gevaar komt. De Pro League staat in contact met het KMI. Dat voorspelt in Gent een piek van de storm rond16u. Dan zouden er rukwinden zijn tot 120km/u. Het dak van de Ghelamco Arena zou bestand zijn tegen wind tot 200km/u. Na 20u zou de storm afnemen in hevigheid tot een snelheid van 60-65km/u. De wedstrijd begint om 20.45u. .