Charleroi opnieuw zonder Morioka, Union mist geschorsten Nielsen, Kandouss en Van der Heyden

20:22 vooraf, 20 uur 22. Kan Charleroi nieuwe pandoering vermijden? Union had in de heenronde op eigen veld weinig moeite met Charleroi. Nog voor de rust stond het 3-0 na goals van Undav (2x) en Nieuwkoop. Een owngoal van Kayembe in de slotfase zorgde voor de 4-0-eindstand.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Verlies voor Union en Charleroi. Niet alleen Union ging op de vorige speeldag onderuit, ook Charleroi bleef met lege handen achter. Na 4 wedstrijden zonder nederlaag beet Charleroi op bezoek bij Club Brugge nog eens in het zand.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Union zonder Nielsen, Kandouss en Van der Heyden. Felice Mazzu moet puzzelen, want Van der Heyden is net als vorige week geschorst en krijgt vandaag gezelschap van Kandouss en Nielsen op het strafbankje. François moet vrede nemen met een plek in de dug-out. Bager, Marcq en Lapoussin komen aan de aftrap.



19:59 vooraf, 19 uur 59. Charleroi rekent op Gholizadeh en Badji. Twee wissels bij Charleroi. Gholizadeh en Badji komen in de basis. Bayo en Zaroury verhuizen naar de bank. Opnieuw geen Morioka, die ligt in de lappenmand.

18:54 vooraf, 18 uur 54. Krabbelt Union opnieuw overeind? De voorbije drie jaar ging Union nooit in twee opeenvolgende wedstrijden onderuit. Houdt de competitieleider die straffe statistiek in stand na de nederlaag tegen STVV of deelt Charleroi een nieuwe tik uit aan ex-coach Mazzu en co? Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45 u.

Opstelling Charleroi. Bingourou Kamara, Jules Van Cleemput, Stefan Knezevic, Loïc Bessile, Valentine Ozornwafor, Joris Kayembe, Marco Ilaimaharitra, Daan Heymans, Adem Zorgane, Ali Gholizadeh, Youssouph Badji

Opstelling Union. Anthony Moris, Jonas Bager, Christian Burgess, Koki Machida, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Damien Marcq, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Deniz Undav, Dante Vanzeir