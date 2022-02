Cercle Brugge duwt weerloos Beerschot weer wat dieper in het moeras

Cercle Brugge - Beerschot in een notendop:

Boeken toe na een halfuur

Twee goals in het krijt én met een man minder. Aan de rust wisten ze bij Beerschot al hoe laat het was. Vanhamel kon de schijn even ophouden met knappe reddingen op schoten van Deman, Hotic en Denkey, maar na een halfuur werd de felle start van Cercle toch beloond.



Denkey troefde Sebaoui af op een hoekschop en kopte Cercle verdiend op voorsprong. Twee minuten later nog meer onheil voor Beerschot toen Noubissi stevig doorging op de enkel van Popovic. De bezoekers moesten plots nog een uur met z’n tienen voort.



Beerschot werd bont en blauw geslagen, maar de K.O. bleef nog even uit. Een tweede goal van Denkey werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Kort voor de rust was het toch opnieuw raak. Vanhamel kon een schot van Vitinho nog pareren, maar was kansloos bij de herneming van Matondo.