LIVE: Dominant Antwerp slikt 2 Mechelse treffers in 2 minuten tijd

tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Bosuil! Kan Antwerp een antwoord bieden op de korte Mechelse storm die het in de eerste helft kreeg te verduren? .

eerste helft, minuut 47. Antwerp moet bezinnen na twee dolle minuten. Antwerp begon dominant aan de wedstrijd, die bol stond van de kansen. Alleen kon het die dominantie niet omzetten in schoten op doel. Halfweg de eerste helft had KV Mechelen genoeg aan twee minuten om twee keer te scoren. Antwerp zal tijdens de rust toch wat moeten bijsleutelen. .

eerste helft, minuut 43. Met de rust in zicht keist KV Mechelen even voor balbeizt. Dat doen ze wel voor het Antwerpse doel, maar de bezoekers lijken de rust te gaan halen met de dubbele voorsprong. .

35'

eerste helft, minuut 35. Antwerp moet blijven komen en dat doet het ook. Van Drongelen kiest voor zekerheid en tikt de bal over de achterlijn. De laatste minuten is KV Mechelen niet meteen in de problemen gekomen. Slecht nieuws voor Antwerp, dat best voor de rust zelf ook eens scoort. .