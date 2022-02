Kan KV Mechelen het ambitieuze Antwerp een halt toeroepen?

12:47 vooraf, 12 uur 47.

12:45 vooraf, 12 uur 45. Priske rekent weer op sterke beer Frey. Door een pijnlijke elleboogblessure miste Michael Frey het duel tegen Seraing, maar de Zwitser is vandaag weer van de partij. Dat is ten koste van Samatta, die vorige week nog rood pakte. Verder kiest Priske voor dezelfde tien namen als toen. . Priske rekent weer op sterke beer Frey Door een pijnlijke elleboogblessure miste Michael Frey het duel tegen Seraing, maar de Zwitser is vandaag weer van de partij. Dat is ten koste van Samatta, die vorige week nog rood pakte. Verder kiest Priske voor dezelfde tien namen als toen.

12:42 vooraf, 12 uur 42.

10:59 vooraf, 10 uur 59. We geloven in onze kansen. Als we dezelfde kwaliteit brengen als de laatste weken, dan maken we zeker kans op Antwerp. Het vertrouwen is na de nederlaag in Genk niet aangetast. Tot aan de rode kaart voor Peyre waren we in Genk de dominante ploeg. KVM-trainer Vrancken. We geloven in onze kansen. Als we dezelfde kwaliteit brengen als de laatste weken, dan maken we zeker kans op Antwerp. Het vertrouwen is na de nederlaag in Genk niet aangetast. Tot aan de rode kaart voor Peyre waren we in Genk de dominante ploeg. KVM-trainer Vrancken

10:57 vooraf, 10 uur 57.

10:49 vooraf, 10 uur 49. Wat heeft KVM in de tank zitten? KV Mechelen zal zijn huid duur verkopen in Deurne-Noord. De 4-1 woensdag in Genk was niet ingecalculeerd, maar de 9 op 9 in de drie duels ervoor sterkt de ploeg van Wouter Vrancken in het geloof op een goeie afloop. KV Mechelen staat 7e met 42 punten. Dat zijn er 6 minder dan Anderlecht, dat 4e staat. Maar KVM heeft wel nog altijd een match minder gespeeld dan Anderlecht. . Wat heeft KVM in de tank zitten? KV Mechelen zal zijn huid duur verkopen in Deurne-Noord. De 4-1 woensdag in Genk was niet ingecalculeerd, maar de 9 op 9 in de drie duels ervoor sterkt de ploeg van Wouter Vrancken in het geloof op een goeie afloop.



10:46 vooraf, 10 uur 46. Mijn spelers zullen hun hoogste niveau moeten halen, want KV Mechelen brengt goed voetbal. Ondanks hun nederlaag in Genk zitten ze in een goeie periode. Maar wij hebben ook veel kwaliteit. Ik verwacht een leuke wedstrijd. Antwerp-coach Priske. Mijn spelers zullen hun hoogste niveau moeten halen, want KV Mechelen brengt goed voetbal. Ondanks hun nederlaag in Genk zitten ze in een goeie periode. Maar wij hebben ook veel kwaliteit. Ik verwacht een leuke wedstrijd. Antwerp-coach Priske

10:42 Tweet van zaterdag:. vooraf, 10 uur 42. Tweet van zaterdag:

10:40 vooraf, 10 uur 40. Antwerp staat op 10 punten . Na de 0-3-overwinning van Union gisteren in Charleroi bedraagt het gaatje tussen de leider en nummer 2 Antwerp 10 punten. Aan de jongens van trainer Priske om daar iets aan te doen straks. . Antwerp staat op 10 punten Na de 0-3-overwinning van Union gisteren in Charleroi bedraagt het gaatje tussen de leider en nummer 2 Antwerp 10 punten. Aan de jongens van trainer Priske om daar iets aan te doen straks.

10:37 vooraf, 10 uur 37.

10:36 vooraf, 10 uur 36. Interessante Antwerpse strijd. Antwerp wil vanmiddag zijn 2e positie veiligstellen. Maar makkelijk wordt dat niet, want met KV Mechelen komt er vanuit het zuiden van de provincie een ploeg met ambitie op bezoek in de Bosuil. De Mechelaars staan 7e, op 6 punten van nummer 4 Anderlecht, en hopen stiekem nog op een ticket voor de Champions' play-offs. Volg het duel vanaf 13.30 uur hier mee. . Interessante Antwerpse strijd Antwerp wil vanmiddag zijn 2e positie veiligstellen. Maar makkelijk wordt dat niet, want met KV Mechelen komt er vanuit het zuiden van de provincie een ploeg met ambitie op bezoek in de Bosuil. De Mechelaars staan 7e, op 6 punten van nummer 4 Anderlecht, en hopen stiekem nog op een ticket voor de Champions' play-offs. Volg het duel vanaf 13.30 uur hier mee.