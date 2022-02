Antwerp laat opnieuw serieuze steek vallen met thuisnederlaag tegen KV Mechelen

Fase per fase

90+6' tweede helft, minuut 96. KV Mechelen keert met 3 punten huiswaarts. KV Mechelen heeft het Antwerpse slotoffensief overleefd! Dankzij twee dolle minuten in de eerste helft gaan de drie punten mee naar Mechelen. Daar kon een laat doelpunt van Frey niets meer aan veranderen. . KV Mechelen keert met 3 punten huiswaarts KV Mechelen heeft het Antwerpse slotoffensief overleefd! Dankzij twee dolle minuten in de eerste helft gaan de drie punten mee naar Mechelen. Daar kon een laat doelpunt van Frey niets meer aan veranderen.

90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Vines gooit de bal voor doel, waar Samatta de bal kan doorkoppen, maar er is geen ploegmaat gevolgd. . Vines gooit de bal voor doel, waar Samatta de bal kan doorkoppen, maar er is geen ploegmaat gevolgd.

90+3' tweede helft, minuut 93. Het is niet Butez, maar Samatta die zij hoofd tegen de bal kan zetten. Alleen kopt de Tanzaniaan te veel naar beneden, waardoor de bal over het doel van Coucke botst. . Het is niet Butez, maar Samatta die zij hoofd tegen de bal kan zetten. Alleen kopt de Tanzaniaan te veel naar beneden, waardoor de bal over het doel van Coucke botst.

90+3' tweede helft, minuut 93. Butez komt mee koppen. Antwerp krijgt nog een hoekschop. Butez komt mee, ook al staan er nog 2 minuten op de klok. . Butez komt mee koppen Antwerp krijgt nog een hoekschop. Butez komt mee, ook al staan er nog 2 minuten op de klok.

90' Vijf minuten extra. Zo lang heeft Antwerp nog om minstens een punt uit de brand te slepen. Of zo lang moet KV Mechelen nog overleven. . tweede helft, minuut 90. Vijf minuten extra Zo lang heeft Antwerp nog om minstens een punt uit de brand te slepen. Of zo lang moet KV Mechelen nog overleven.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KV Mechelen, Gustav Engvall erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Gustav Engvall

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij KV Mechelen, Samuel Oum Gouet erin, Rick van Drongelen eruit wissel Rick van Drongelen Samuel Oum Gouet

88' tweede helft, minuut 88. Dubbele wissel bij de bezoekers. Wouter Vrancken gooit nog twee frisse krachten in de strijd; Oum Gouet komt in de plaats van Van Drongelen, die kampte met krampen. Engvall komt in de plek van Storm. . Dubbele wissel bij de bezoekers Wouter Vrancken gooit nog twee frisse krachten in de strijd; Oum Gouet komt in de plaats van Van Drongelen, die kampte met krampen. Engvall komt in de plek van Storm.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Antwerp, Sam Vines erin, Ritchie De Laet eruit wissel Ritchie De Laet Sam Vines

85' Gele kaart voor Jordi Vanlerberghe van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 85 Jordi Vanlerberghe KV Mechelen

84' Balikwisha trapt op Coucke! Ook Antwerp scoort bijna twee keer in twee minuten! Op links velt de bal perfect voor de voeten ban Balikwisha, die de bal in korte hoek recht op doelman Coucke trapt! . tweede helft, minuut 84. Balikwisha trapt op Coucke! Ook Antwerp scoort bijna twee keer in twee minuten! Op links velt de bal perfect voor de voeten ban Balikwisha, die de bal in korte hoek recht op doelman Coucke trapt!

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Michael Frey van Antwerp. 1, 2. goal Antwerp KV Mechelen einde 1 2

83' tweede helft, minuut 83.

83' tweede helft, minuut 83. Antwerp scoort dan toch! Daar is de aansluitingstreffer! Wie anders den Frey klimt het hoogst om de hoekschop van Eggestein in doel te koppen? We hebben weer een wedstrijd! . Antwerp scoort dan toch! Daar is de aansluitingstreffer! Wie anders den Frey klimt het hoogst om de hoekschop van Eggestein in doel te koppen? We hebben weer een wedstrijd!

81' tweede helft, minuut 81. Lothar D'Hondt doorziet de defensieve schwalbe van Dessoleil en daardoor kan KV Mechelen bijna profiteren. Alleen is Butez opnieuw bij de pinken om te voorkomen dat de bal bij Shved terechtkomt. . Lothar D'Hondt doorziet de defensieve schwalbe van Dessoleil en daardoor kan KV Mechelen bijna profiteren. Alleen is Butez opnieuw bij de pinken om te voorkomen dat de bal bij Shved terechtkomt.

80' tweede helft, minuut 80.

79' tweede helft, minuut 79. Bij Antwerp willen ze graag een strafschop voor een overtreding op Samatta, maar de herhaling toont dat Lothar D'Hondt het bij het rechte eind had. Het was gewoon een perfect uitgevoerde tackle op de bal. . Bij Antwerp willen ze graag een strafschop voor een overtreding op Samatta, maar de herhaling toont dat Lothar D'Hondt het bij het rechte eind had. Het was gewoon een perfect uitgevoerde tackle op de bal.

77' tweede helft, minuut 77. Na een eerste doelpoging belandt de bal in de voeten van Balikwisha. Via een Mechelse rug belandt die bal nog gevaarlijk dicht bij de tweede paal, maar uiteindelijk wordt het een hoekschop. De Laet krijgt het even aan de stok met Souza, maar kaarten levert dat niet op. . Na een eerste doelpoging belandt de bal in de voeten van Balikwisha. Via een Mechelse rug belandt die bal nog gevaarlijk dicht bij de tweede paal, maar uiteindelijk wordt het een hoekschop. De Laet krijgt het even aan de stok met Souza, maar kaarten levert dat niet op.