Volwassen Anderlecht zet streep door top 4-ambities Racing Genk in topper

Onuachu gooit zich nog naar een voorzet van Trésor, maar daarbij raakt hij enkel Van Crombrugge in plaats van de bal.

tweede helft, minuut 93. Onuachu gooit zich nog naar een voorzet van Trésor, maar daarbij raakt hij enkel Van Crombrugge in plaats van de bal. .

Met een mannetje meer is het makkelijker voetballen, merkt Anderlecht. Kouamé komt nog eens tot een schot, maar Vandevoordt kan midden in zijn kooi blijven staan om die bal te klemmen.

tweede helft, minuut 88. Met een mannetje meer is het makkelijker voetballen, merkt Anderlecht. Kouamé komt nog eens tot een schot, maar Vandevoordt kan midden in zijn kooi blijven staan om die bal te klemmen. .

Kouamé gaat met veel lawaai liggen. Met veel theater, zou je kunnen zeggen, maar de herhaling toont dat Arteaga vol op de kuit van Kouamé gaat staan. Geel voor de Mexicaan is niets overdreven.

tweede helft, minuut 81. Arteaga op de bon. Kouamé gaat met veel lawaai liggen. Met veel theater, zou je kunnen zeggen, maar de herhaling toont dat Arteaga vol op de kuit van Kouamé gaat staan. Geel voor de Mexicaan is niets overdreven. .

Eindelijk leidt een Genkse voorzet tot een doelpunt! Thorstvedt tikt de bal aan de tweede paal in een leeg doel, maar dat werd alleen maar leeg omdat Onuachu zichzelf helemaal op Van Crombrugge stortte. Geen doelpunt dus voor de bezoekers.

tweede helft, minuut 79. Thorstvedt scoort, maar Onuachu met de overtreding. Eindelijk leidt een Genkse voorzet tot een doelpunt! Thorstvedt tikt de bal aan de tweede paal in een leeg doel, maar dat werd alleen maar leeg omdat Onuachu zichzelf helemaal op Van Crombrugge stortte. Geen doelpunt dus voor de bezoekers. .

77'

tweede helft, minuut 77. De terugkeer van een ketje. Mike Trésor speelde in de jeugd voor Anderlecht, maar trok op zijn 19 de deur achter zich dicht om in Nederland speelkansen te gaan zoeken. Kan uitgerekend hij Genk weer in de wedstrijd brengen? .