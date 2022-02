"Genk krijgt in Anderlecht een mooie kans om zich helemaal in de race te gooien"

12:40 vooraf, 12 uur 40. We hebben een mooie kans om ons helemaal in de race te gooien. Daar gaan we voor. Anderlecht is sterk, wil altijd in het offensief, maar geeft zo ook thuis toch kansen aan de tegenstander. Die moeten wij zien te benutten. Genk-coach Storck. We hebben een mooie kans om ons helemaal in de race te gooien. Daar gaan we voor. Anderlecht is sterk, wil altijd in het offensief, maar geeft zo ook thuis toch kansen aan de tegenstander. Die moeten wij zien te benutten. Genk-coach Storck

12:39 vooraf, 12 uur 39. Genk zit in de race. Genk won achtereenvolgens van Zulte Waregem, Standard en KV Mechelen. Coach Storck roteert volop tijdens deze drukke weken. "We hebben veel matchen in korte tijd gehad. De verschillen onderling in kwaliteit zijn miniem of onbestaande. Zo kan ik iedereen betrokken en fris houden", zegt Storck.



12:36 vooraf, 12 uur 36. Jupiler Pro League Anderlecht beloont publiekslieveling Yari Verschaeren met rugnummer 10

12:35 vooraf, 12 uur 35. "Spelers mogen rugnummers opeisen". Yari Verschaeren speelt vandaag voor het eerst met rugnummer 51. Tot nu droeg hij nummer 51. Vincent Kompany vindt het een logische zaak. "Dit is een signaal naar alle jonge spelers. Het is mooi om te evolueren van een rugnummer bij de jeugd naar een rugnummer bij de A-ploeg. Spelers mogen die rugnummers opeisen, maar ze moeten het verdienen en ze moeten lang genoeg bij Anderlecht blijven. Het begon met Hannes Delcroix, Francis Amuzu en nu Yari, maar ik kijk al uit naar al onze andere talenten om dit soort plaatsen op te eisen", zegt Kompany.



12:31 vooraf, 12 uur 31. "Genk heeft een van de beste kernen". "Op papier beschikt Genk naar mijn mening over een van de beste spelerskernen van België, in kwaliteit en in breedte. Maar we focussen ons zoals altijd op onze eigen sterktes en onze prestaties. Ik hoop op een mooie wedstrijd, en uiteraard op de overwinning", zegt Anderlecht-trainer Kompany.

12:29 vooraf, 12 uur 29. Strijd om de Champions' play-offs. Met Anderlecht en Genk staan vanaf 18.30 uur de nummers 4 en 8 tegenover elkaar. Een mooie affiche. Anderlecht verdedigt zijn Champions' play-off-ticket, Genk heeft die play-offs nog lang niet uit het hoofd gezet. . Strijd om de Champions' play-offs Met Anderlecht en Genk staan vanaf 18.30 uur de nummers 4 en 8 tegenover elkaar. Een mooie affiche. Anderlecht verdedigt zijn Champions' play-off-ticket, Genk heeft die play-offs nog lang niet uit het hoofd gezet.